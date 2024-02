Girona treu pit i reivindica la qualitat de la seva gastronomia

per Redacció CatalunyaPress

L'Ajuntament de Girona ha presentat la marca Menja't Girona i les activitats que es desenvolupen al seu voltant. L'objectiu és consolidar la ciutat com a destinació de turisme sostenible fent que els espais naturals siguin el nou pol turístic. La presentació ha tingut la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras, i el soci fundador de l'empresa FD Acrònim, Ignasi Doy.

“Es tracta d'un projecte de ciutat amb què volem destacar la riquesa del nostre patrimoni en el sentit més ampli –natural, gastronòmic, hortícola, cultural i arquitectònic–, i representa un pas decidit cap a un futur més sostenible, digital i pròsper per a la nostra ciutat. Es vol posar en valor el patrimoni natural i els productes de circuit curt, incrementar la competitivitat i la sostenibilitat de la destinació, i dinamitzar i reactivar l'economia local”, ha remarcat la vicealcaldessa Gemma Geis i Carreras, que ha afegit que “l'objectiu és posicionar la ciutat com a destinació turística sostenible, donar a conèixer l'espai agrícola de les Hortes de Santa Eugènia i les Ribes del Ter entre la ciutadania i el turisme de proximitat, i també generar consciència sobre l'economia local, sostenible i el seu impacte”.

La marca Menja't Girona s'ha elaborat mitjançant un procés participatiu que va arrencar a la primavera del 2023 i que pretén ser el paraigua on es mostrin els valors que es volen transmetre de la ciutat. Aquests són: proximitat, experiència local responsable, inclusiva i cooperativa; economia circular; sostenibilitat ambiental, social i econòmica; sobirania alimentària i concepte de ciutat comestible, i producció agrícola socialment i ambientalment responsable, entre d'altres. La iniciativa té un pressupost de 4.205.262,50 euros provinents dels Fons Next Generation.

La nova marca se centra en 4 eixos de comunicació: el turisme sostenible i de natura, el circuit curt i els productes de l'horta, la gastronomia del territori i la promoció de l'horta i del treball local.

Al sector de la gastronomia i la restauració, s'ha impulsat la iniciativa del “Plat de temporada Come't Girona”, en què diversos restaurants de la ciutat adherits ofereixen un plat elaborat amb un producte hortícola de cada temporada. També s'han organitzat tallers gastronòmics amb la participació de l'Escola d'Hostaleria de Girona. Dels 6 tallers programats en queden dos per fer: “Del camp a la taula” amb Carme Picas, copropietària del càtering Ginjoler; la cuinera Ada Parellada, xef del restaurant Semproniana, i el professor de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona Jordi Parés, el 20 de març, i Del camp al cistell amb representants del restaurant Divinum, l'Horta Masó i Jordi Parés , el 17 d'abril. L'objectiu d'aquestes activitats és posicionar la gastronomia local com a atracció turística i incentivar-la, i destacar l'autenticitat dels plats tradicionals.

Un altre dels vessants de la marca és promoure l'horta per destacar-ne el valor com a patrimoni cultural i econòmic, fomentar la col·laboració entre persones productores i empreses i donar suport a les iniciatives que promouen l'ocupació i el treball local. En aquest sentit, s'han organitzat uns tallers d'horticultura gratuïts a Can Po Vell oberts a tothom, que s'acabaran el 15 de juny.

Alhora, s'està treballant en unes guies que es facilitaran a les escoles de primària en format de recursos pedagògics centrats en l'horticultura i als horts escolars, amb la voluntat de promoure entre els infants la consciència ambiental i el desenvolupament de valors socials positius. Per a la ciutadania es publicaran en general dos catàlegs: el d'hortalisses locals i adaptades i el de les plantes silvestres d'ús alimentari de les Hortes de Santa Eugènia.

Pel que fa a l'àmbit del turisme, s'han organitzat dues rutes noves de naturalesa: la de les vores del Ter fins a Sant Gregori i la de les Hortes de Santa Eugènia, elaborada a partir d'un estudi interpretatiu elaborat per la Universitat de Girona. Cada itinerari, acompanyat d'un capgrossos de la ciutat (la Marieta de les Cols, el Merdisser i la Pericota), està pensat per redescobrir les hortes i les ribes del Ter en família i inclourà una desena d'activitats per als infants. Amb aquesta proposta, que es publicarà un cop els espais estiguin habilitats, es pretén augmentar la consciència del turisme sostenible, promoure l'ús responsable dels recursos naturals i informar i educar els i les turistes i entitats col·laboradores.