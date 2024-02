El Govern compra 59 habitatges de la Sareb a la Pobla de Segur i Camprodon

per Helena Celma

La Generalitat ha comprat 48 vivendes de la Sareb a la Pobla de Segur (Lleida) i 11 més a Camprodon (Girona), informa en un comunicat d'aquest divendres.

La consellera de Territori del Govern, Ester Capella, ha augurat que "segurament" superaran l'objectiu d'incorporar 10.000 nous habitatges de lloguer social a Catalunya els propers tres anys, durant la visita als pisos de la Pobla de Segur.

Ha reclamat a la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, la cessió "a títol gratuït" dels habitatges de la Sareb disponibles.

Ha assegurat que el departament té "en estudi i valoració econòmica edificis amb més de 1.000 vivendes potencials".

La Pobla de Segur

La Generalitat ha adquirit a la Pobla de Segur dos edificis formats per 12 vivendes, repartides en cada cas entre una planta baixa i tres pisos.

Les ha comprat per 3.078.000 milions d'euros i ha xifrat en més de 295.000 euros el cost de les obres d'adequació, si bé ha assegurat que "l'estat general de les edificacions és bo".

Els treballs plantejats inclouen repassar els acabats, la neteja i la comprovació del funcionament de les instal·lacions.

Preveu que als pisos superiors comencin al març i que durin un mes, mentre que als habitatges de la planta baixa, en "pitjor estat" per humitats, els començarà al setembre.

Els dotze llogaters que hi ha avui mantindran els habitatges "en les condicions actuals" i hi haurà una reserva del 40% dels pisos per a menors de 35 anys.

Camprodon

Les 11 vivendes que la Generalitat ha comprat a Camprodon formen part d'un edifici de 35 pisos i cinc locals comercials i estan "completament rehabilitats".

Els ha comprat per 1.305.000 euros i preveu acordar amb l‟Agència de l‟Habitatge de Catalunya (AHC) il‟Ajuntament de la localitat els requisits d‟accés.