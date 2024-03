Una històrica pastisseria de Barcelona tanca després de 74 anys

L'emblemàtica Pastisseria Kessler Galimany, un pilar al cor del barri de Sants durant 74 anys, és a punt de tancar les portes per sempre. Fundada el 1950 per Teresa Kessler i Josep Galimany, aquest negoci familiar ha estat un referent de proximitat i qualitat al carrer de Sants, generant records i endolcint la vida de generacions de veïns i veïnes.

Joan Galimany, que ha estat al capdavant de la botiga durant 37 anys, va anunciar malgrat la difícil decisió de tancar definitivament, segons recull el Portal de Notícies de Sants Montüic. "Tot té un principi i tot té un final", lamenta Galimany, reflectint la realitat de les circumstàncies econòmiques i les dificultats agreujades per la pandèmia. El pes de les noves normatives, impostos i lloguers ha estat massa per sostenir el negoci, malgrat l'amor i la dedicació de la família per mantenir viva la tradició.

La pastisseria, que romandrà oberta fins al 3 d'abril que ve, s'acomiada amb gratitud cap a la seva fidel clientela. Galimany aprofita aquests darrers dies per agrair el suport i la fidelitat dels qui han estat part fonamental de la història de la pastisseria. "Sé que no és la manera més amable ni simpàtica de tancar, però he d'agrair que la clientela d'aquest barri sempre ha estat una clientela molt bona", expressa Galimany.

Per a la família Galimany, la pastisseria no ha estat només un negoci, sinó una llar. El Joan recorda amb afecte com ell i el seu germà van néixer a la mateixa botiga, on la seva mare, la Teresa, va crear un ambient acollidor per a tothom. "Tothom la coneixia, era una gran persona", destaca emocionat.

El tancament de la Pastisseria Kessler Galimany marca el final d'una era a Sants, però també el començament de nous horitzons per a la família. Amb optimisme i determinació, Joan mira cap al futur, reconeixent que és hora de "tancar una porta i obrir-ne d'altres", amb l'esperança posada en els projectes dels seus fills.

Després de més de set dècades endolcint la vida de la comunitat, la Pastisseria Kessler Galimany deixa un llegat inesborrable a la història del barri de Sants. Com conclou Joan Galimany, aquesta professió s'ha d'estimar, un testimoni de l'amor i la dedicació que han marcat cada moment d'aquesta travessia.