Un home de Sabadell ven per 926 euros un quadre que valia 12 milions

per J.C. Meneses Montserrat

És necessari conèixer el valor de les coses abans de vendre-les. Aquesta és la lliçó que haurà après un veí de Sabadell, que el 2021 va vendre un quadre d'Edgar Degas per 926 euros quan la pintura valia, en realitat, 12 milions d'euros. El pitjor error de la seva vida, sens dubte.

L'increïble succés ha estat compartit per El Punt Avui, que recull que el veí de Sabadell va vendre l'obra a la web de subhastes d'Internet 'Todocolección'. Va posar el preu inicial a un euro i li van arribar a pagar 926 euros. Però ni amb això no es va adonar que el valor d'aquesta pintura, que ell considerava falsa, podria ser més elevat.

El quadre que volia vendre és l''Elogi del maquillatge', pintat per Edgar Degas entre 1876 i 1877. A la publicació a 'Todocolección', el veí que podria haver estat ric però ho va perdre tot va posar imatges del quadre i documents de la compra l'any 1940 per part d'un avantpassat, l'expresident del Banc Sabadell Joan Llonch.

L'obra de Degas feia molts anys que estava desapareguda, cosa que va cridar l'atenció al comprador. Després d'aconseguir el quadre, el porto a l'expert Michel Schilman perquè fes una auditoria sobre la seva identitat, i aquest va concloure que el quadre era original. El preu d‟aquest exemplar podria valer de 7 a 12 milions d‟euros.

La peculiar història ha transcendit el públic després que el quadre s'hagi exposat aquest dimarts a l'Institut Francès de Madrid. Segons El Punt Avui, de moment no se sap qui és l'afortunat comprador que va fer la millor inversió de la seva vida. Tampoc no s'ha revelat la identitat concreta del venedor, ni la seva reacció al saber, ara, que va perdre 12 milions d'euros per pura ignorància.

L'any 1887, el pintor del quadre el va vendre a Julián Bastinos per 3.000 francs de l'època, que el va portar cap a Espanya. El quadre va ser confiscat durant la Guerra Civil espanyola i venut al banquer Joan Lloch, que el va conservar fins que el seu incaut descendent ho ha venut a preu de saldo.