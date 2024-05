L'Hotel Sa Punta de Begur reobre després d'un procés de modernització

per Redacció CatalunyaPress

L'Hotel Sa Punta de Begur (Girona) ha reobert després d'una modernització per posicionar-se com a destinació per als "amants de la tranquil·litat i la natura", informa en un comunicat.

L´establiment, de 4 estrelles, ha estat renovat en col·laboració amb l´estudi d´interiorisme Luzio, que l´ha dotat de mobiliari i materials càlids "amb l´objectiu de modernitzar el seu estil, combinant la sofisticació d´un Hotel Boutique amb la comoditat d´un luxós Beach House".

La directora de l'hotel, Sandra Julia, ha explicat que l'objectiu és convertir-se a l'"hotel insígnia de la Costa Brava per a senderistes, ciclistes i aficionats al golf", a més del turisme cultural o els clients que busquen una destinació relaxant.

L'hotel compta amb 34 habitacions i suites de 27 a 35 metres quadrats i una terrassa privada amb vistes al mar o als jardins.

Entre els serveis que ofereix l'hotel hi ha una piscina de 25 metres d'aigua salada, un 'pool bar', un saló social i una sala de reunions per a fins a 70 persones.

L´oferta gastronòmica de l´hotel és el restaurant Dalia, liderat pel cuiner Josep Maria Martínez, que se centra en els productes d´origen local com el peix fresc, la carn de Girona o els arrossos de Pals (Girona).

A partir d'aquest mes, el restaurant ofereix els 'Diumenges de Dalia', un menú de 65 euros per persona acompanyat per la música 'lounge' d'un 'disc-jòquei'.