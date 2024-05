Ilunion gestionarà el servei d'ajuda al bany a persones amb discapacitat a Barcelona

ILUNION Facility Services, la companyia d'IL·LUNION (i que forma part del Grup Social ONCE) que ofereix serveis globals d'externalització per a empreses, ha resultat adjudicatària del contracte de servei de suport al bany per a persones amb discapacitat a les platges de la ciutat de Barcelona . La licitació, que puja a 844.734,87 euros, correspon a les temporades de bany 2024 i 2025, amb possibilitat de pròrroga durant tres anys més.

El servei es presta a tres zones: Nova Icària, Fòrum i Sant Miquel, amb un equip tècnic d'uns 15 professionals que recolza les persones amb discapacitat per entrar i sortir del mar i gaudir del bany. Es tracta d'un servei d'alta demanda que el 2023 va atendre més de 6.400 usuaris i que, probablement, s'anirà ampliant a més zones i amb més dotació de personal al llarg del període de bany.

La prestació d'aquest servei s'adreça a persones que tenen alguna limitació en la mobilitat i necessiten ajuda personal i tècnica per poder accedir a l'aigua. Les zones de servei de suport al bany disposen, a banda de les infraestructures bàsiques d'accessibilitat (passarel·les, senyalització, reserves d'aparcament, etc.), d'equipaments com a mòduls canviadors, cadires amfíbies, grues elevadores, armilles salvavides, gandules, zones d'ombra , cadires, etc.

El gerent de Serveis Industrials i Outsourcing d'IL·LUNION Catalunya, Rafael Carmona, afirma que, “des d'IL·LUNION estem encantats de poder prestar aquest servei per ajudar les persones amb discapacitat a gaudir de les nostres platges de Barcelona. És una enorme satisfacció poder fer aquesta tasca que és un reflex fidel del nostre propòsit d'empresa, construir un món millor amb tots inclosos”.

Aquesta empresa, que forma part del Grup Social ONCE, compta amb més de 30 anys d'experiència al mercat de serveis a empreses. ILUNION Facility Services dóna resposta a les necessitats de les empreses que demanen una gestió especialitzada en tots els serveis d'externalització. Compte amb 9 línies de negoci: seguretat, neteja, jardineria, higiene ambiental, manteniment, outsourcing, serveis industrials, facility management i treball temporal. Totes personalitzen els seus serveis en funció de les necessitats dels seus clients.