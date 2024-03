La inauguració de Collboni en una data tan assenyalada com el 8M

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha inaugurat aquest divendres --coincidint amb el Dia Internacional de la Dona-- la nova residència de dones sense llar de llarg recorregut amb multiproblemàtica afegida, la Llar Rosario Endrinal, ubicada al barri de Sarrià de Barcelona.

Està gestionada per la Fundació Assis a través d'un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, i és "la primera de l'Estat i una de les poques a Europa" que es basa en la metodologia 'Communal Housing First', que congrega els habitatges en un mateix edifici i disposa de serveis comuns.

Collboni ha assenyalat la importància de comptar amb un espai net, funcional i digne, "on sentir-se com a casa, poder reconstruir l'autoestima, i tenir l'espai i el temps per pensar en una estratègia per sortir de la situació" a la que es troben aquestes dones.

Ha destacat el fenomen del sensellarisme a la ciutat, "un tema que preocupa l'Ajuntament, sobretot els últims anys, en què s'ha fet un gran esforç per evitar que ningú que no ho vulgui dormi al carrer".

A l'acte d'inauguració també hi han assistit la tinenta d'alcalde de Drets Socials, Maria Eugènia Gay: la regidora de Feminismes, Raquel Gil; la comissionada d'Acció Social, Sonia Fuertes; la presidenta d'Assis, Maria José Ribas; i el seu director, Jesús Ruiz.

La nova 'llar'

La Llar Rosario Endrinal porta el nom d'una dona sense sostre assassinada el 2005 cremada viva a un caixer del districte de Sarrià-Sant Gervasi, ens senyal d'homenatge.

Va dirigida a dones soles, majors d'edat, en situació de carrer o dones sense sostre en situació crònica, que han passat per diversos recursos de la xarxa d'atenció i encara tenen una situació estable.

Disposa de 10 habitatges individuals equipats i amb cuina pròpia, zones comunes i suport socioeducatiu, i l'estada de les dones és de caràcter indefinit, sense estar condicionada al procés d'acompanyament social.