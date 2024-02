Un reclús del Centre Penitenciari de Ponent va tenir l'oportunitat de retrobar-se amb el gos durant un vis a vis. La raó darrere d'aquesta visita especial va ser la malaltia que afecta l'animal.

Segons ha informat Segre, el reclús va obtenir l'autorització del departament de Justícia, Drets i Memòria i va poder gaudir de la companyia durant una hora.

El gos té 18 anys i està malalt, i feia un any que no podia veure el seu amo. A l'animal no li queda gaire temps de vida, per la qual cosa van permetre que pogués veure la seva mascota.

La família va presentar la documentació de l'animal per aconseguir-ne l'entrada i la trobada va transcórrer sense contratemps.

Aquesta és la primera vegada que es permet un vis a vis amb un animal a la presó de Ponent. Si bé és cert que havien entrat gossos per fer teràpies amb els interns, mai no s'havia fet una visita directa.