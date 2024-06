Instal·len al Liceu una figura de 6 metres per conscienciar sobre els refugiats

El grup Schellekens & Peleman ha instal·lat al Gran Teatre del Liceu 'The Inflatable Refugee', una figura inflable de 6 metres d'alçada que es podrà veure al Saló dels Miralls fins al 30 de juny i que vol conscienciar sobre “la deshumanització de els refugiats i la crisi migratòria actual".

En declaracions als periodistes aquest divendres després de presentar la instal·lació, el director artístic del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, ha afirmat que aquesta instal·lació pretén retratar la realitat dels refugiats, "que intenten arribar i trobar noves oportunitats al món".

Ha assenyalat que la gran mida de l'inflable contrasta amb la sala, que en proporció es queda petita amb la figura, per plasmar la situació "irrespirable" d'aquestes persones i ha defensat la importància que una institució cultural com el Liceu retrati aquesta realitat.

La proposta posa en relleu el contrast entre dues realitats (el món de l'òpera i la situació dels refugiats), "una col·lisió de perspectives que cerca generar contrast, renúncia i reflexió, convertint l'art en un vehicle per a la consciència social", informa el teatre en un comunicat.

"Gran impacte" per reflexionar

Per la seva banda, Peleman ha explicat que és una figura inflable molt gran precisament per reflectir "com la gent percep aquesta situació dels refugiats, com una gran amenaça o com una gran oportunitats" i que, per la seva mida, no es pot obviar, igual que la realitat dels migrants, afegeix.

Schellekens ha destacat el "gran impacte" que suposa veure aquesta figura d'art contemporani en un lloc com l'òpera, cosa que busca el col·lectiu de manera intencionada per fer reflexionar el públic i obrir el debat al voltant dels refugiats.

La figura s'ha pogut veure prèviament a Venècia (Itàlia), Uppsala (Suècia), Copenhaguen (Dinamarca), Malines (Bèlgica), Ostende (Bèlgica), Melbourne (Austràlia) i Breda (Països Baixos); ia Barcelona s'emmarca al projecte 'Liceu de les Arts', que integra diferents disciplines artístiques.