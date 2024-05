Ja es coneix el possible ús nou de l'antic cinema Comedia de Barcelona

per Redacció CatalunyaPress

La baronessa Thyssen, Carmen Cervera, i el fons Stoneweg han presentat una oferta per obrir un nou museu a Barcelona, a l'immoble de l'antic cinema Comèdia, segons ha pogut saber Europa Press .

Els propietaris de l'antic cinema han rebut menys d'una desena d'opcions sobre el possible ús de l'immoble i han assegurat que la decisió encara no està presa.

Thyssen ha assegurat al diari: "Poder allotjar ara a la meva ciutat, Barcelona, un museu important d'algunes de les millores obres de l'art català és el millor llegat que puc deixar les generacions següents".

Els cinemes Comedia, ubicats a la confluència de Gran Via amb passeig de Gràcia, van tancar el 14 de gener després de 60 anys d'activitat cinematogràfica.

Un diàleg constant

Fonts de Stoneweg Experience s'han limitat a assegurar que el fons manté "un diàleg constant amb representants de tots els sectors culturals i està sempre disposat a considerar i explorar noves iniciatives culturals, tant a nivell nacional com internacional".

Per part seva, fonts de l'Ajuntament de Barcelona han assegurat a Europa Press que es tracta "d'una operació entre privats" i que com a ajuntament està en contacte amb la propietat.

Propostes de vocació cultural

Han afirmat que l'acompanyen per garantir que les propostes "s'ajusten a la qualificació i l'ús d'equipament de l'edifici i amb una vocació cultural", i ha confiat que hi hagi un desenllaç beneficiós per a la ciutat.

Fonts de la Conselleria de Cultura han assegurat a Europa Press tenir constància que els Comèdia tenen "diferents opcions de projectes".

Qui són Stoneweg?

Stoneweg és una plataforma d'inversió immobiliària que, en vuit anys d'activitat, ha evolucionat des del sector residencial, d'oficines i logística cap a una diversificació que inclou el sector hoteler, de restauració, lleure i cultura. A més d'estructurar actius d'inversió, ofereix serveis d'assessorament per optimitzar carteres immobiliàries directes i indirectes.

Entre els projectes destacats, Stoneweg està promovent un espai artístic a l'antiga fàbrica Godó i Trias a l'Hospitalet de Llobregat, on planegen invertir 60 milions d'euros. També han inaugurat un centre divulgatiu de la Copa Amèrica a l'antic cinema Imax del port de Barcelona, així com una sala d'exposicions al Palau Martorell, ubicat al barri Gòtic.