Larrosa aposta per Lleida com a segona capital de Catalunya

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha remarcat avui en la seva intervenció a la 35a Trobada Empresarial al Pirineu l'aposta del govern municipal "per consolidar Lleida com a segona capital de Catalunya" i per liderar el desenvolupament del territori des d'aquesta capitalitat.

Larrosa ha presidit la taula rodona "Estratègies empresarials amb propòsit", que ha comptat amb la participació de Francesc Julià, CEO de Kave Home; Núria Tarré, directora general de màrqueting del City Football Group; i Javier Pérez de Mezquia, conseller de Saica; i ha estat moderada pel periodista Josep Puigbó.

En la seva intervenció, l'alcalde ha fet un repàs per les mesures que s'estan impulsant per assolir aquest propòsit de reforçar la capitalitat de Lleida i que inclouen accions per consolidar el talent jove amb nou habitatge, per promoure la internacionalització de la ciutat, agilitzar tràmits i disposar de nou sòl industrial per a empreses.

Pel que fa als joves, Larrosa ha indicat que el govern ha pres la iniciativa de fusionar les polítiques al voltant de la joventut, l'educació i l'ocupació perquè treballin en una mateixa direcció, per retenir el talent a la ciutat i perquè les persones puguin desenvolupar els seus projectes personals i professionals. En aquest sentit, ha destacat l'aposta per l'habitatge per facilitar l'emancipació juvenil, amb una oferta de sòl per a 400 pisos, que s'inicia al Centre Històric i als Magraners, però que seguirà pels altres barris.

"No només volem fer créixer Lleida, també volem fer créixer el món des de Lleida", ha afirmat l'alcalde, que ha situat la internacionalització de la ciutat com a prioritat, per afavorir la captació d'activitats d'alt valor afegit i impulsar la capacitat exportadora de les empreses. En aquest àmbit Larrosa ha destacat el paper "determinant" de la Universitat de Lleida, per la seva capacitat d'atracció de talent de tot arreu, i ha assenyalat que "Lleida ha d'estar posicionada al món com a gran ciutat universitària".

Una altra de les grans prioritats d´aquest mandat municipal és facilitar els projectes empresarials amb el pla Invest in Lleida. Per això, es treballa en una nova governança de la gestió de les llicències dactivitats i urbanístiques, que doni una sortida més àgil a les peticions dactivitat econòmica. "Durant aquest mandat hem incorporat cinc professionals: tres enginyers, un arquitecte i un administratiu a l'àrea que ha de facilitar els permisos urbanístics i d'activitat econòmica per impulsar els projectes i hem avançat molt per escurçar terminis", ha assegurat Larrosa.

Finalment, també en l'àmbit empresarial, el paer en cap ha fet referència als projectes de creixement de sòl industrial a la ciutat, que permetran que “els propers mesos Lleida tingui més de 4 milions de metres quadrats de sòl industrial, la darrera peça que hem de sumar amb la voluntat que la nostra ciutat sigui coneguda com la ciutat de les oportunitats”. S'hi inclou la posada en marxa del nou polígon de Torreblanca, l'ampliació prevista al del Segre a les Canals i el polígon de Torre Solé, ja en marxa.

A més, Larrosa ha recordat que l'ascens del Força Lleida a l'ACB també ajudarà a projectar la ciutat i el territori al món des de l'esport.