Gaudeix de la ruta de tapes i còctels de la festa de Primavera de l'Hospitalet

Aquest matí s'han presentat dos dels esdeveniments gastronòmics més importants de l'Hospitalet: les rutes de tapes i el Concurs de Cocteleria per a Joves Professionals Trofeu Ciutat de L'Hospitalet.

Els dos esdeveniments s'emmarquen en els projectes destinats a la promoció i la dinamització de la gastronomia local ia la consolidació de la ciutat com a destinació turística gastronòmica.

Formen part de les iniciatives que l'Ajuntament duu a terme per promoure l'oferta gastronòmica de qualitat i apropar-la a visitants ia la ciutadania de l'Hospitalet.

La presentació, que s'ha fet al restaurant del Centre de Formació d'Hostaleria de l'Hospitalet, ha tingut l'assistència de l'alcaldessa de la ciutat, Nuria Marín; del regidor de l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, José Antonio Alcaide; altres representants del govern municipal i grups polítics de la ciutat, de representants del sector de la restauració de la ciutat i de la directora de lEscola Superior de Cuina i Gastronomia, el Barcelona Culinary Hub, Llúcia Castells, centre que apadrina lesdeveniment daquest any.

La Primavera de Tapes dóna el tret de sortida a les rutes gastronòmiques de la ciutat

Aquest any, l'Hospitalet acollirà vuit rutes de tapes, esdeveniments gastronòmics que proposen a la ciutadania creacions culinàries d'establiments de la ciutat.

La primera ruta serà la 12a edició de la Primavera de Tapes, que es farà coincidint amb les Festes de Primavera del 18 al 21 d'abril. Comptarà amb la participació de 29 establiments de la ciutat amb propostes de cuina tradicional, creatives i de fusió.

Aquest any, el preu de la tapa passa de 3,5 a 4 euros a petició dels establiments participants, per adequar l'import a l'increment del preu dels aliments, però mantenint un preu ajustat per afavorir la participació.

Després de les Festes de Primavera, començaran les rutes de tapes als barris coincidint amb les festes majors.

| Canva de xb100

La primera serà Sant Josep de Tapes, del 16 al 19 de maig, i la seguiran la de Santa Eulàlia de Tapes, del 30 de maig al 2 de juny; Can Serra de Tapas i Collblanc-el Torreón de Tapas, totes dues del 13 al 16 de juny; Pubilla Cases de Tapes, del 27 al 30 de juny, i, finalment, la Florida de Tapas, del 4 al 7 de juliol.

A totes les rutes hi ha un procés participatiu, en què la ciutadania pot votar la seva tapa preferida a la categoria de la Tapa més popular i entrar al sorteig de diferents premis.

D'altra banda, en el cas de la Primavera de Tapes, a més, un jurat professional decideix els guardonats a la categoria de la Tapa de millor qualitat gastronòmica, la Tapa més saborosa i la Tapa més creativa. Els premis es lliuraran en un acte al juliol.

La darrera ruta gastronòmica de l'any és A la tardor, platets!, que tindrà lloc al novembre amb la participació d'establiments de tota la ciutat.

Les rutes gastronòmiques són una iniciativa de l'Ajuntament en col·laboració amb el Gremi d'Hostaleria de L'Hospitalet i el bloc L'Hospitalet Gastronòmic.

Divuit participants al Concurs de Cocteleria per a Joves Professionals

El Concurs de Cocteleria per a Joves Professionals Trofeu Ciutat de l'Hospitalet -que organitza l'Ajuntament de l'Hospitalet amb la col·laboració del Club del Barman i el Centre de Formació d'Hostaleria de l'Hospitalet- arriba aquest any a la seva 39a edició com un referent consolidat per als professionals del sector.

Lʼesdeveniment té com a objectiu posar en relleu lʼoferta formativa que té el sector a tot Catalunya i la mèstria de joves professionals i estudiants dʼaquesta disciplina. Molts dels guanyadors i participants d'aquest concurs han passat a treballar als millors locals del sector.

Tindrà lloc el diumenge 21 d'abril al Renaissance Barcelona Fira Hotel, de l'Hospitalet, en el marc de les Festes de Primavera, amb la participació de divuit concursants d'onze escoles i cocteries de tot Catalunya. Dos dels concursants provenen del Centre de Formació d'Hostaleria de L'Hospitalet.

Els participants hauran d'elaborar i explicar un còctel predinner (aperitiu) i servir-lo en quatre copes, amb set minuts de temps d'elaboració, d'acord amb les bases establertes per la International Bartenders Association (IBA).