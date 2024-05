L'Hospitalet de Llobregat posa en marxa el servei AMBici

L'AMBici, el servei metropolità de bicicleta compartida, ha entrat en servei a l'Hospitalet avui dimarts 14 de maig. La ciutat té 31 estacions repartides per tot el municipi, a més d´una estació de transferència amb el servei Bicing de Barcelona ubicada al carrer Riera Blanca. En total, es posen a disposició dels usuaris de la ciutat 341 bicicletes elèctriques, amb una mitjana de 20 ancoratges per estació.

Les estacions -19 elèctriques i 13 mecàniques- s'ubiquen a l'entorn de RENFE-Metro Rambla Just Oliveres, Ajuntament, FGC-Metro Avda. Carrilet, Centre Comercial La Farga, FGC Sant Josep, Poliesportiu Municipal Bellvitge Sergio Manzano, Metro Hospital de Bellvitge , Metro Provençana, Metro Bellvitge, FGC Gornal, Metro Can Tries-Gornal, FGC Ildelfons Cerdà-Granvia 2, Metro Europa-Fira, Ciutat de la Justícia–Carrilet, Metro Ciutat de la Justícia, plaça UNICEF, carrer Riera Blanca sud, Metro Santa Eulàlia, Metro Torrassa, plaça Espanyola, plaça Guernica, Metro Collblanc, CAP Collblanc, parc dels Ocellets, Metro Florida, Mercat de la Florida, avinguda del Masnou, Metro Pubilla Casas, plaça de la Carpa, Metro Can Serra i Metro Can Boixeres.

Les estacions de Metro Torrassa, Metro Can Serra, Metro Bellvitge i plaça de Guernica no s'han instal·lat encara per la seva complexitat i està previst que entrin en servei els propers mesos.

El servei AMBici es desplega a 15 municipis metropolitans amb una oferta de 2.600 bicicletes elèctriques repartides en 236 estacions.

S'integra al sistema de transport públic metropolità i facilita la intermodalitat amb altres mitjans: bus, metro, tramvia i ferrocarrils.

Funciona a través de l'aplicació per a dispositius mòbils AMBici i té un cost anual de 40 euros, a més d'altres tarifes si es combina amb el Bicing de Barcelona.

L'usuari ha de registrar-se i per mitjà de l'app pot buscar les estacions més properes i la disponibilitat de les bicicletes i aparcaments al mapa i al cercador.

Per utilitzar el servei, cal obrir l'app i escanejar el codi QR que hi ha a la bicicleta per obrir automàticament el cadenat. Per tornar-la, es deixa la bicicleta a l'estació escollida i es tanca el cadenat.

La implantació i la gestió del servei AMBici a L'Hospitalet es fa a través d'un conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de L'Hospitalet, que aporta a l'AMB —titular del servei que gestiona TMB— un total de 1.397 .654 euros en quatre anys en concepte de cofinançament.

L'AMBici disposa de més de 7,7 milions d'euros provinents dels fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (Next Generation EU).

Bicibox, servei d'aparcaments tancats i assegurances

A banda d'aquest nou servei de bicicletes compartides, l'AMB també té desplegat des de fa uns quants anys a l'Hospitalet i altres municipis metropolitans el servei Bicibox d'aparcaments tancats i assegurances per a bicicletes privades, amb registre i control d'accés.

A l'Hospitalet hi ha actualment 36 aparcaments Bicibox repartits per tota la ciutat, amb capacitat per a 450 bicicletes.