L'Hospitalet de Llobregat es prepara per tractar la plaga de paneroles

L'Hospitalet de Llobregat ha iniciat les actuacions de tractament sistemàtic amb insecticides contra les paneroles a les zones de clavegueram que s'estendran fins a mitjans de juny. La campanya continuarà al setembre amb una actuació de reforç.

L'empresa adjudicatària del servei municipal de control de plagues realitza un tractament sistemàtic contra paneroles amb pintura insecticida (Inesfly). S'actuarà estratègicament a 3.142 pous de clavegueram del municipi durant una cinquantena de jornades de treball. Els pous tractats s'identifiquen amb un adhesiu.

Durant la desinsectació també es revisarà l'estat dels cimbells senyalitzats en el marc de la campanya habitual de tractament de rosegadors, per poder determinar en quins pous hi ha hagut moviment de rosegadors.

D'altra banda, els focus d'insectes també es poden detectar a l'interior de les finques o bé als embornals particulars, per la qual cosa correspon a les comunitats de veïns gestionar les mesures adequades per evitar possibles plagues, com ara netejar anualment, com mínim, les arquetes interiors, així com dur a terme les tasques necessàries de conservació i manteniment de les parts comunes de les finques, així com, si escau, contractar una empresa per al control de plagues.

En cas de sospita de proliferació d'escarabats als espais públics, es pot contactar amb Salut Ambiental, a través de:

Aplicació L'H Ben Fet. Cal que la persona que fa la incidència deixi un telèfon de contacte. Es pot descarregar des del catàleg d'aplicacions de l'Ajuntament d'Hospitalet, https://www.lh.cat/apps i des de les plataformes de descàrregues de les versions iOS i Android.

Telèfon d'informació ciutadana de l'Hospitalet 010 o el 900 100 277 (des de fora de l'Hospitalet).

TIC (telèfon d'incidències de convivència i civisme): 93 402 94 44.

Servei de Salut Ambiental: 93 403 29 16.

Web municipal (bústia ciutadà): w ww.lh.cat.

Regidories de districte.

Formes de matar paneroles

En cas d'haver d'enfrontar-se a una panerola, hi ha diverses maneres d'exterminar-les: