L'Hospitalet en moviment amb la Dansa Metropolitana

Aquest dimecres s'ha presentat la setena edició de Dansa Metropolitana al CCCB de Barcelona.

Serà un esdeveniment que acollirà 170 propostes durant el mes de març amb una programació “eclèctica i variada” que tindrà com a objectiu acostar la dansa a tots els públics.

Aquest esdeveniment tindrà lloc des de l'1 de març fins al dia 24 a Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Granollers, Hospitalet de Llobregat, Prat de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Terrassa i Viladecans.

A més, compta amb un pressupost de 1.250.000 euros, amb què mostrar als espectadors una gran varietat de danses i coreografies úniques.

Dansa Metropolitana s'erigeix com l'únic projecte metropolità de cultura que aconsegueix reunir els esforços de 12 municipis per cercar nous públics amb programació a l'espai públic, activitats gratuïtes, projectes educatius i programació internacional de qualitat, sent una de les més extenses i completa de Espanya.

Per presentar el festival, hi han estat Xavier Marcé, regidor de Cultura i indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, Candela López, presidenta delegada de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, i els membres de la comissió de programació del festival: Giulia Poltronieri , Mireia Llunell, Cesc Casadesús i Penélope Cañizares.

Setena edició del festival

Xavier Marcé no ha dubtat a reivindicar la importància d´aquest festival i el seu arrelament amb l´Àrea Metropolitana.

"Hi ha una sèrie d´elements positius que ens fan pensar que tenim un projecte estimat, estimat i que dóna una gran importància a la dansa", afirma.

A més, ha reivindicat que "troba a faltar" que aquest tipus d'espectacles ocupi sales de teatre "més sovint".

El regidor de Cultura i indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona ha volgut agrair “la participació entusiasta dels ajuntaments”, “la col·laboració de la Diputació de Barcelona” i ha mostrat esperances que aquest esdeveniment “compti amb les complicitats de la Generalitat de Catalunya ”.

| Catalunya Press

Per la seva banda, Candela López també ha reivindicat que el març és el “mes de la dansa al nostre territori”.

A més, ha catalogat com un “esdeveniment de referència a Catalunya ia l'Estat, i cada cop més la seva qualitat supera les fronteres”.

També ha volgut remarcar que la programació d´aquest any és d´una "alta qualitat per arribar a més públic i més espais" i que permet "emfatitzar el plaer de gaudir de la dansa en viu".

Giulia Poltronieri, la directora de Programes de Teatre del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa, ha volgut deixar clara la línia a treballar aquest any: “ampliar la internacionalització de tots els espectacles”.

També ha volgut deixar clar la intenció de distribuir aquest festival per tots els municipis per trencar amb l'hegemonia de Barcelona.

A més, també ha donat importància al Break Dance, ja que aquesta disciplina artística passarà aquest any a ser un esport olímpic a París 20204.

Al final de la presentació, també van donar mostra del tipus de dansa que es podrà trobar a la Dansa Metropolitana.

Programació a L'Hospitalet de Llobregat

La programació a l'Hospitalet, amb prop d'una vintena d'activitats, començarà el dissabte 2 de març, a les 12 hores, al Centre d'Art Tecla Sala, amb Cyberexorcisme, de la companyia Nuria Guiu.

L'espectacle pren la xarxa social Tik Tok amb l'objectiu de desplaçar els mecanismes i eines coreogràfiques des d'internet fins a l'escenari.

Més tard, a les 18 hores, el Centre Cultural la Bòbila presentarà Arterias, el projecte transversal del festival, que se centra a la transmissió del moviment per construir un diàleg basat en els estils de totes les persones participants.

El cap de setmana següent, Martxel Rodríguez i Jon López portaran el seu espectacle Los gossos a Can Cheira (el 8 de març, a les 20 hores).

En paral·lel a la seva activitat com a intèrprets a la companyia La Veronal, els dos ballarins proposen aconseguir un estat de resistència com a gossos que passegen, gossos que es troben i que es reconeixen vulnerables.

El Teatre Joventut presentarà dues mostres representatives de l'escena nacional i internacional.

D'entrada, La ciutat dels altres, de la companyia colombiana Sankofa Danzafro (9 de març). Després, el ballarí assentat a l'Hospitalet, José Manuel Álvarez, portarà el seu nou espectacle Muerdelimones, on barreja flamenc i música electrònica (16 de març).

Per part seva, l'Auditori Barradas acollirà El duel de l'home, de la companyia Iván Góngora (17 de març), un espectacle en què s'uneixen la dansa, el flamenc, la música i la poesia.

El divendres 15 de març, a les 15.15 hores, els estudiants de primer curs de primària de les escoles públiques de l'Hospitalet ballaran al ritme de jazz manouche, pop-rock, música clàssica o melodies tradicionals interpretades en directe per l'alumnat de l'Escola Municipal de Música-Centre de les Arts (EMMCA).

Aquesta activitat tindrà lloc a l'Estadi Municipal de Futbol de L'Hospitalet amb la col·laboració de docents de música i educació física i la coordinació del professorat de dansa de l'EMMCA.

El festival presenta un ampli programa d'intervencions gratuïtes, a diversos espais de la ciutat, per fer arribar la dansa a tots els públics.

En aquest sentit, Territori Dansa concentrarà en una jornada tretze peces diferents que es podran veure a la plaça del Poliesportiu del Centre, els jardins de Can Sumarro, els patis del Museu de l'Hospitalet i de la Masia de Can Riera i l'espai Palmeres (l'espai 16 de març d'11 a 20 hores).

24 dies de dansa

Més enllà de l'Hospitalet, el festival s'estendrà per 12 municipis diferents.

La inauguració del festival serà el proper divendres 1 de març al skatepark del Parc Catalunya, amb la batalla de freestyle de Be Soul Ajo*Star Battle, organitzada per Soul Headquarters, ia la Plaça Argub de Sabadell, amb la peça Prelude a càrrec de la companyia Accrocap.

Com a novetat d'aquesta edició i sota el lema 'del carrer a l'escenari', neix el projecte 'Artèries', que posa l'accent en la dansa urbana, entès com a fenomen metropolità.

Les danses urbanes faran de fil conductor del festival i serviran tant per acostar la dansa a tota la ciutadania, com per celebrar el 'breakdance' com a esport olímpic.

Els francesos Rachid Ouramdane, Mourad Merzouki, Olivier Duboi, l'australiana Sidney Dance Company, els colombians Sankofa Danzafro, els xinesos Xiexin Dance Theatre o Club Guy & Roni, dels Països Baixos destaquen entre les propostes internacionals.

La representació de grups de l'Estat estarà encapçalada per Maria Pagés, Pablo Messiez, Col·lectiu Milimetro, Alberto Cortés i Luz Prado.

En aquesta edició es coprodueixen, acompanyen i presenten 8 noves peces, dels artistes i companyies Quim Bigas, Poliana Lima, Unaiuna, Ancorae, Cía Lo Desvío, Joaquin Collado, Elelei Dance Theatre Company i LaSADCUM.

Per veure tota la informació relacionada, és possible fer-ho en aquest enllaç.