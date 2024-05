Lleida acaba una Festa Major ''multitudinària i cívica''

per Pau Arriaga Pérez

La Festa Major de Lleida d'aquest any 2024 ha conclòs amb una participació massiva als esdeveniments programats. El paer en cap, Fèlix Larrosa, va expressar la gratitud als ciutadans pel seu compromís amb la festivitat, destacant el civisme i la gran afluència de públic local i visitant. Va subratllar el paper creatiu de la ciutat i la seva importància com a centre cultural i turístic.

El Morera-Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida, que va tancar les portes després d'un mes d'inaugurat, va ser un atractiu important durant la Festa Major, amb un alt nombre de visitants diaris.

El regidor de Festes, Xavi Blanco, va elogiar l'acceptació del programa d'esdeveniments, ressaltant la cançó oficial El mejor moment , interpretada per Lucía Fernández, i el cartell dissenyat per Sonia Alins, així com el pregó del pintor Joaquim Ureña, que van incentivar la participació ciutadana.

Les revetles, amb una varietat d'artistes locals i nacionals, van atraure un públic divers, i es va fer una sessió de rap amb grups de tot Catalunya.

Els Camps Elisis van ser el centre del dispositiu de seguretat 1.000 ulls , elaborat per garantir la seguretat durant les nits festives. S'hi va implementar un servei d'autobús nocturn gratuït i es va oferir informació sobre prevenció de violència masclista i LGTBIfòbica.

Empreses d'entreteniment familiar van omplir el Parc de Somriures amb espectacles de carrer, mentre que a l'àmbit esportiu es van realitzar activitats com rugbi, petanca, escacs i ciclisme.

Els esdeveniments de cloenda van incloure balls tradicionals, concerts i el llançament de focs artificials. Els Gegants de Lleida van desfilar per diversos carrers i places de la capital del Segrià, marcant el tancament d´una reeixida Festa Major.

La cultura popular a Lleida

Festes i festivals: Lleida és coneguda per les nombroses festivitats al llarg de l'any. Entre elles, la festa major, coneguda com a Festa Major, és una de les més importants. Durant aquesta celebració, la ciutat s'omple d'activitats culturals, concerts, desfilades, focs d'artifici i esdeveniments esportius.

Gastronomia: la cuina de Lleida és una part important de la cultura popular. Plats com l'Olla Aranesa, una mena de bullit típic dels Pirineus catalans, i l'Escudella i Carn d'Olla, un guisat tradicional, són molt populars a la regió. A més, els productes locals com la fruita, especialment la pera i la poma, són àmpliament utilitzats a la gastronomia lleidatana.

Música i dansa tradicional: la música i la dansa tradicional també són elements essencials de la cultura popular a Lleida. Les danses típiques com la sardana, el ball de bastons i el ball de gitans es poden veure a festivals i esdeveniments culturals.

Arquitectura i patrimoni cultural: Lleida té un ric patrimoni arquitectònic que reflecteix la seva història multicultural. Entre els llocs més destacats hi ha La Seu Vella, una catedral romànica i gòtica situada a dalt d'un turó, i La Paeria, l'ajuntament de la ciutat, que és un símbol del govern municipal des de l'Edat Mitjana.

Esports tradicionals: a Lleida, hi ha esports tradicionals que formen part de la seva cultura popular, com el "Joc de la Pilota" (joc de la pilota), que és similar a la pilota basca, i el "Tir de Fona" (tir amb fona), una habilitat de tir amb una fona.