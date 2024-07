Lleida anuncia la construcció de més d'un centenar d'habitatges a Balàfia

per Redacció CatalunyaPress

La zona compresa entre els barris de Balàfia i el Secà de Sant Pere comptarà amb 108 nous habitatges després que dimecres 3 de juliol passat la Junta de Govern Local hagi aprovat inicialment el projecte d'urbanització i el de reparcel·lació del Pla Parcial del SUD 19 -A Polígon 2, situat a l'illa delimitada pel carrer del Corregidor Escofet, l'avinguda Torrevicens i els jardins Francesc Solana. Del total d'habitatges, 70 seran de renda lliure i la resta, 38 seran d'habitatges de protecció oficial (HPO).

El projecte de reparcel·lació del SUD 19-A Polígon 2 determina que aquest àmbit té una superfície total de 17.182,34 metres quadrats, dels quals 4.270 metres quadrats corresponen a la zona durbanització residencial, 10.016,80 metres quadrats a equipaments i 2.895, 54 metres quadrats a zones verdes. L'operació és una col·laboració publicoprivada entre l'Ajuntament de Lleida i l'empresa que impulsarà la construcció d'aquests nous habitatges.

El projecte d‟urbanització preveu una zona verda on es farà un camí de connexió dels jardins de Francesc Solana fins a la plaça Països Catalans. A l'extrem oest, on la topografia és plana, es proposa una gran plaça on s'ubicarà gran part del mobiliari urbà.

Així mateix, el projecte preveu la plantació de nombroses espècies d'arbres i arbustives per acompanyar les dues zones: la de recorregut i la d'estada, així com un nou enllumenat. El pressupost dexecució del projecte ascendeix a més de 520.000 euros.

El preu de la vivenda es dispara en un any

Que s'ampliï el parc residencial a la ciutat és bàsic perquè a la capital del Segrià, igual que passa a altres ciutats de Catalunya i de l'Estat espanyol, el preu ha crescut de manera considerable els darrers anys.

De fet, segons dades d'un informe de mercat publicat pel portal especialitzat Engel & Völkers, a alguns barris de la ciutat el preu ha pujat prop d'un 80% en un any.

És el cas del barri de Joc de la Bola (al nord-oest de la ciutat), on s'hauria registrat un augment del 76%.