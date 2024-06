Lleida exposa un cotxe model Seat Eivissa que es va fer servir als Jocs Olímpics de 1992

El Museu de l'Automoció Roda Roda de Lleida exposa fins al 29 de juny un Seat Eivissa Olímpic, que es va fer servir com a vehicle oficial a la Vila Olímpica i entre les seus dels Jocs Olímpics de 1992, així com diversos objectes originals d'aquest esdeveniment esportiu històric per a Catalunya, ha informat La Paeria aquest dissabte en un comunicat.

L'exposició, que compta amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal, presenta també la torxa olímpica que va fer el recorregut entre Vinaixa (Lleida) i Vimbodí (Tarragona), el xandall oficial del rellevista, una medalla commemorativa, i dos exemplars del Diari de Lleida sobre els Jocs i els vehicles de Seat.

La marca Seat va crear vehicles especials per als Jocs Olímpics a partir del model Eivissa, per a desplaçaments interns, i del model Toledo, que va derivar en dues versions: Podium, amb només 24 unitats que es van lliurar a medallistes espanyols; i un altre elèctric, que va seguir el recorregut de la torxa i la prova marató.

La influència de Lleida als Jocs Olímpics de 1992

Lleida va tenir un paper significatiu als Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, especialment en l'àmbit de l'esport aquàtic. Durant aquests Jocs, Lleida va ser seu de les competicions de piragüisme en aigües tranquil·les, que es van dur a terme al Canal Olímpic del Segre.

El Canal Olímpic del Segre, construït específicament per als Jocs Olímpics de Barcelona, es va convertir en un escenari emblemàtic on es van dur a terme les proves de piragüisme. Aquest complex esportiu no només va proporcionar instal·lacions de classe mundial per als atletes i els espectadors, sinó que també va deixar un llegat important per a la ciutat i la regió en termes d'infraestructura esportiva.

A més de l'esdeveniment, la presència dels Jocs Olímpics a Lleida va tenir un impacte significatiu en termes de promoció turística i desenvolupament econòmic local. La ciutat i els seus voltants van rebre una atenció internacional considerable durant els Jocs, cosa que va ajudar a impulsar el turisme i la imatge de Lleida com una destinació esportiva i cultural.