Lleida ja té enllestida la programació d'actes per al 8 de març

La tinenta d'alcalde i regidora de Polítiques Feministes, Carme Valls, ha presentat el programa d'activitats que es faran a la ciutat de Lleida al voltant de la celebració del dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

Valls, que ha estat acompanyada per la comissionada d'alcaldia per a les Polítiques Feministes, Verònica Martínez, i per les tècniques del Casal de la Dona, ha explicat que aquest any, amb la col·laboració rècord de 55 entitats, es duran a terme 73 actes es reparteixen entre xerrades, conferències, jornades, exposicions, concerts, accions de reivindicació, o caminades. També es farà divulgació sobre drets de les dones, igualtat de gènere, lideratge femení, dones i moviments socials, activitats gastronòmiques i sortides culturals.

La tinenta d'alcalde ha explicat que l'acte institucional unitari del 8M “tindrà un caire especial ja que girarà al voltant d'Afrania Chrocale, una dona que vivia a la Lleida del segle I. Una lliberta, una esclava alliberada pel senyor Luci Afrani ( tall de veu C. Valls) . En aquest acte també es recordaran les dones del territori condemnades per bruixeria, reivindicant-ne la memòria i posant en relleu la persecució que van patir al llarg dels anys pels seus coneixements curanderos, per ser dones soles o significades dins de les seves comunitats, situacions que guarden paral·lelisme amb persecucions que pateixen dones actuals.

"La igualtat encara no és una realitat, estem molt lluny mentre seguim cobrant sous més baixos, hi hagi escletxa digital o seguim vivint dia rere dia casos d'abús i violència masclista", ha assegurat Carme Valls.