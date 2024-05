Lloguer Barcelona: 640 euros al mes per un pis amb la dutxa al saló i sense bany

El mercat de pisos de lloguer a Barcelona cada cop és més difícil de comprendre. En pocs anys, una ciutat que era accessible per als ciutadans s'ha convertit en un hub turístic mundial que té una oferta d'habitatge per llogar totalment inassolible per a la majoria. I segueixen havent-hi pisos per preus assumibles, però no tenen les condicions mínimes per ser considerats un habitatge digne.

Aquest és el cas que us mostrem avui, un pis de 20 metres quadrats a la Vila Olímpica que es lloga per 640 euros mensuals. Amb tan poc espai, els propietaris han hagut de jugar a un tetris extrem per col·locar tots els serveis necessaris per viure, i han tingut la genial idea de col·locar la dutxa dins del saló. Un èxit a l'aprofitament de l'espai.

Està situat al carrer Lope de Vega, i segons l'anunciant, la immobiliària Spotahome, "està completament moblat" - si a això se li poden anomenar mobles-. "L'establiment compta amb una zona de cuina compacta amb microones i una zona de dormitori assolellada amb un llit individual", asseguren a l'anunci publicat a la web Enalquiler .

"Hi ha un petit escriptori per gaudir dels seus menjars i una dutxa privada", afegeixen, sense esmentar que els menjars els hauràs de gaudir al costat de la dutxa, o dutxar-te ensumant fritanga.

Per si no n'hi hagués prou, "el bany està fora de l'apartament i es comparteix amb altres llogaters de l'edifici", per la qual cosa no tindràs intimitat ni per seure a la tassa del vàter. El preu a pagar per a qualsevol que vulgui viure a aquesta gran ciutat que expulsa els seus habitants.

Això sí, encara que visquis en un zulo l'anunci et recorda que viuràs en una “encantadora part de Barcelona”, tot un luxe. "Hi ha moltes botigues, restaurants i bars a poca distància", afegeixen. I és un detall important, perquè vivint en un espai tan reduït cal passar molt de temps al carrer. I sent, que si més no sigui bonica.

Aquest és un exemple del que s'ha convertit el mercat de lloguer a Barcelona, una ciutat que cada cop té menys espai per als habitants mentre deixa el terreny obert a especuladors que volen transformar l'habitatge en minicubicles inhabitables. Però, com va dir l'exministre Ábalos, “l'habitatge també és un bé de mercat”. Doncs toca empassar...