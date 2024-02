Els lloguers a Barcelona cauran en picat amb la nova llei del Govern central

El secretari d'Estat d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas, ha anunciat que l'índex de preus de referència per limitar els preus del lloguer a àrees tensionades, que estarà disponible des de dimarts, serà un sistema de rang de preus, que establirà màxims i mínims per a un habitatge a partir de les característiques del mateix. Amb aquest nou sistema, el Govern promet fer caure en picat els preus del lloguer.

A més, aquest índex serà homogeni per a tot el territori nacional, de base tributària i s'actualitzarà cada any, segons ha indicat el número dos d'Habitatge en roda de premsa. La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, va anunciar que la mesura es publicaria abans d'acabar el febrer "sí o sí" perquè comenci a estar operatiu al març.

L'índex de preus de referència per al lloguer consistirà en un sistema de rangs a partir d'una sèrie de característiques de l'habitatge com ara la superfície, l'estat de conservació, si té ascensor o no, aparcament, any de construcció, zones comunes i d'altres característiques que tenen l'objectiu que els habitatges "amb menys valor" no puguin incrementar el seu preu en ser equiparats amb habitatges de més qualitat a la mateixa zona.

El secretari d'Estat d'Habitatge ha explicat que aquest índex és de base tributària, per la qual cosa s'ha utilitzat la darrera declaració de la renda dels diferents propietaris, que en el cas d'aquest any serà la del 2022, i s'actualitzarà anualment, amb la darrera declaració a la renda disponible.

L'índex estarà vigent en 10 dies

Aquest índex estarà disponible aquest mateix dimarts a la web del Ministeri , però es donarà un termini de deu dies hàbils per examinar les propostes de cada comunitat autònoma per establir aquest índex a les seves zones.

Un cop examinades i si tot és "correcte", es declararà la zona tensionada ia partir del termini legal establert --un o dos dies -- es podrà aplicar el límit del lloguer a la zona declarada com a tensionada.

Un índex que "només" es podrà aplicar en cas que la comunitat autònoma ho sol·liciti, ja que la competència en matèria d'habitatge és de les comunitats autònomes.

Actualment, només Catalunya ha demanat declarar zona tensionada per a 140 municipis de la Comunitat.

Tot i això, durant la roda de premsa, Lucas ha assegurat que altres territoris com Astúries o Navarra han expressat que els agradaria establir-ho als seus territoris, encara que no ho han verbalitzat al Ministeri ni demanat explícitament. "Invito altres comunitats que puguin declarar zones tensionades", ha apel·lat el número dos d'Habitatge.

Provocarà una caiguda en picat del preu del lloguer a Barcelona

En relació amb les crítiques realitzades ahir per la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, sobre que aquest índex provocaria un increment dels preus, des del Ministeri d'Habitatge han indicat que aquest índex "no pujarà els preus del lloguer" .

En aquest sentit, han recalcat que si es consulta l'índex, a Barcelona, per exemple, un habitatge en un portal immobiliari pot tenir un preu de més de 2.000 euros per a lloguer, però el rang de preus de l'índex de referència ho estableix entre els 600 i 900 euros. En aquest sentit, des del Govern prometen rebaixes de fins a 1.000 euros pel preu d'alguns lloguers.

Alhora, fonts del Ministeri han indicat que la petició del Govern d'establir l'índex català davant de l'estatal o una dualitat entre els dos sistemes, no és possible perquè "no poden estar convivint dos sistemes alhora".

En aquest sentit, s'ha recalcat que el Govern ha buscat amb aquest índex establir un sistema que "doti de seguretat jurídica" i serveixi per controlar les rendes de l'habitatge, amb l'objectiu que "no es destini més del 30% dels ingressos al lloguer".