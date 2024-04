Males notícies per a Collboni: l'oposició tomba el seu full de ruta

El Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2023-2027 proposat pel govern de l'alcalde Jaume Collboni no ha aconseguit superar el primer tràmit per a la seva aprovació, aquest dimecres a la Comissió de Presidència.

A la votació, ha comptat amb el suport dels 10 regidors del PSC; els vots en contra dels regidors de PP, Vox i Junts -que sumen 17- i l'abstenció dels 9 regidors de BComú i els 5 d'ERC.

Fonts municipals han informat que, pel fet que la proposta de PAM no ha rebut els vots suficients per superar el tràmit, "no es farà participació veïnal i no es continuarà la tramitació".

El pla presentat aquest dilluns inclou 622 actuacions i està alineat amb el Pla d´Inversions Municipal: prioritza les transformacions urbanístiques, proposa 4.000 nous pisos assequibles i modificar la reserva del 30%, inclou la unió del tramvia per l´avinguda Diagonal i la creació de la Renda Barcelona amb ajuts per mitigar situacions de vulnerabilitat econòmica, entre altres qüestions.

"Reflexa les prioritats" del PSC

El portaveu d'ERC, Jordi Castellana, ha assenyalat que la intenció dels republicans amb la seva abstenció és obrir un procés participatiu per modificar el pla de mandat de Collboni, que "de moment reflecteix les prioritats d'un partit polític i no les prioritats de la ciutat".

"Farem una abstenció per no posar pals a les rodes a obrir aquest procés de diàleg i negociació", ha argumentat.

"Importants absències"

El regidor de BComú Marc Serra ha subratllat que la proposta està "plena de renúncies i importants absències" i ha retret al govern el termini del procés participatiu, que els socialistes han ampliat de dos a tres mesos després que els Comuns ho demanessin aquest dimarts .

Serra ha demanat al govern de Collboni que es prenguin l'abstenció "com un toc d'atenció, i que durant els tres anys que queden com a mínim aprofitin aquesta majoria d'esquerres" que té la ciutat.

La regidora de Junts Victòria Alsina ha titllat de "feble" el govern, que no té un programa i un model de ciutat que es correspon amb el que van votar els barcelonins, ha dit.

Bonet critica Junts

Davant les interpel·lacions, la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, ha detallat que no és la primera vegada que un govern en minoria -com és el cas de l'actual, que compta amb 11 regidors- presenta un pla d'actuació municipal, i s'ha dirigit a l'exalcalde i líder de Junts, Xavier Trias: "Això ho va fer vostè el 2012 i també ho va fer la senyora Colau el 2016".

"Volem donar-li la paraula a la ciutadania i als grups municipals, perquè el seu lloc a la tramitació del PAM és aquell, és després de l'aprovació inicial en el marc del procés participatiu", ha afirmat.

Trias ha retret als socialistes que no li han fet "ni una sola trucada" per informar-los del PAM i ha convidat Bonet a reflexionar.

Manca de debat amb els grups

El líder del PP, Daniel Sirera, també ha criticat els socialistes no obrir un debat amb els representants de la ciutadania representada pels grups municipals: “Quan tens minoria absoluta, el que has de fer és parlar amb l'oposició, consensuar i negociar ".

El líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha titllat la proposta de PAM de "continuista, excessivament ideologitzada i poc ambiciosa".