Manifestants propalestins omplen el passeig de Gràcia de Barcelona

per Redacció CatalunyaPress

Una manifestació a favor de Palestina i contra Israel ha omplert aquest dissabte a la tarda el passeig de Gràcia, en una marxa simultània a altres ciutats europees.

Des de les 17 aproximadament, han recorregut tot el passeig de Gràcia, des de l'avinguda Diagonal fins a la plaça Catalunya, i durant el recorregut han simbolitzat les víctimes de la guerra a Gaza tombant-se en massa al llarg del passeig.

Mentre desplegaven en horitzontal una gran bandera palestina han corejat 'Des del riu fins al mar, Palestina vencerà'. La pancarta de la capçalera mostrava la llegenda 'Aturem el genocidi a Palestina. Prou comerç d'armes amb Israel'.

Entre els assistents han estat el candidat de Comuns Sumar a les eleccions europees, Jaume Asens, i la dirigent de la CUP Laure Vega. Mentrestant, segueix l'acampada pro Palestina dins de la seu central de la Universitat de Barcelona, a la plaça Universitat, molt propera a la plaça Catalunya.

El polèmic lema 'Des del riu fins al mar, Palestina vencerà'

La frase 'Des del riu fins al mar, Palestina vencerà' és un lema utilitzat comunament pels partidaris de la causa palestina, especialment per aquells que advoquen per la creació d'un estat palestí independent que abasti tota la regió històrica de Palestina, des del riu Jordà fins al mar Mediterrani. Aquesta frase encapsula l'aspiració de molts palestins i simpatitzants de veure un Estat palestí sobirà i autònom, amb Jerusalem com a capital.

L´origen d´aquesta frase es remunta a la lluita palestina per l´autodeterminació i la resistència contra l´ocupació israeliana. S'ha utilitzat en discursos polítics, manifestacions, pancartes i art com un símbol de la unitat i la determinació del poble palestí en la seva lluita per la llibertat i la justícia.

El significat darrere de la frase és multidimensional. D'una banda, fa referència a la geografia de la regió, indicant el territori que els palestins consideren seu i sobre el qual aspiren a establir-ne l'estat independent. D'altra banda, també evoca un sentit de resistència i perseverança, suggerint que malgrat els desafiaments i obstacles, Palestina eventualment triomfarà en la cerca de l'autodeterminació i la llibertat.