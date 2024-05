Manresa incorpora nous policies per reforçar la seguretat als carrers

La preocupació per la seguretat s'ha incrementat a la població catalana, especialment a ciutats com Barcelona i Manresa, on els residents estan cada vegada més conscients de la creixent incidència de delictes com robatoris i tirotejos. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Manresa ha pres mesures significatives per abordar aquest problema.

En un anunci recent, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va revelar que la ciutat incorporarà fins a 23 nous policies, marcant el reforç policial més important els últims 15 anys. Aquesta mesura té com a objectiu combatre la sensació d'inseguretat que experimenten els ciutadans i abordar els delictes que tenen lloc als carrers de la ciutat.

"Feia molts anys que a Manresa no s'hi incorporaven tants policies de cop", va afirmar l'alcalde Aloy, destacant la importància d'aquesta iniciativa per garantir la seguretat dels residents. Amb aquesta addició, Manresa superarà el centenar d'agents en una ciutat amb més de 80.000 habitants, cosa que reflecteix el compromís de l'Ajuntament de millorar la seguretat pública.

A més de la contractació de nous policies, l'Ajuntament també té previst crear una unitat de delinqüència urbana, que comptarà amb agents de paisà. S'instal·laran 11 noves càmeres de videovigilància i s'hi incorporaran tres drones i un gos policia, com a part dels esforços per enfortir la vigilància a la ciutat.

L'augment de la seguretat també s'enfocarà a abordar altres delictes, com les agressions sexuals, que han experimentat un notable augment els darrers anys a Manresa. L'alcalde Aloy va subratllar la importància d'abordar aquestes preocupacions de la comunitat i va assegurar que l'Ajuntament està compromès a garantir la seguretat i el benestar de tots els residents de la ciutat.