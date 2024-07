Maragall assenyala el director de comunicació d'ERC pel cas dels cartells

per Redacció CatalunyaPress

Tot i que la direcció d'Esquerra Republicana (ERC) va explicar dilluns passat 1 de juliol que posa en marxa una investigació interna sobre els cartells difamatoris contra l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu germà, l'exlíder dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest, aquest darrer sembla tenir clar qui hi ha darrere d'aquests fets.

Aquest dimarts 2, Maragall ha assenyalat el director de comunicació del partit, Tolo Moya, d'estar darrere dels cartells que van aparèixer el març del 2023, a la precampanya de les eleccions municipals.

Aviat va quedar clar que el llavors director de comunicació del partit era la persona que havia tingut la responsabilitat des del punt de vista orgànic, segons una carta que ha fet pública.

L'excap de llista d'ERC a Barcelona afegeix que Moya "era qui, d'acord amb les investigacions practicades, mantenia contacte amb els que van executar l'acció de col·locació dels cartells ofensius, que són a l'origen de la qüestió".

A més, Maragall assegura que el mateix Moya li va demanar disculpes. "Em va presentar les seves excuses formals pel que ell també considerava uns fets lamentables que s'havien produït per manca de control suficient per part seva".

La carta de Maragall proporciona una visió detallada de com es van desenvolupar els esdeveniments. Mitjançant una investigació exhaustiva, es va determinar que el director de comunicació havia estat la figura clau, no sols des d'un punt de vista organitzatiu, sinó també en l'execució directa dels fets. Això implicava un contacte constant i directe amb aquells que havien dut a terme la col·locació dels cartells, un acte que ha estat qualificat com el detonant de tota la controvèrsia.

Maragall subratlla la importància de les disculpes rebudes per part de Moya, que va reconèixer formalment la seva responsabilitat en els fets. La falta de control que ell mateix va admetre posa de manifest la necessitat d'una supervisió i rigor més gran en la gestió interna del partit per evitar que incidents similars tornin a passar. L'admissió de Moya no només cerca tancar aquest capítol amb una disculpa, sinó també ressaltar la importància d'assumir responsabilitats dins de les estructures polítiques.