En marxa la poda de milers d'arbres a Mataró

Des de fa uns dies, operaris de Mataró treballen a la poda dels arbres de la ciutat. Durant aquest any 2024 es preveu podar prop de 2.000 arbres d'espècies com els plàtans, moreres, tipuanes i palmeres.

Els treballs es prioritzen segons les necessitats de l'arbre i les incidències detectades. Es fan principalment durant els mesos de febrer i març i en horari de 7 del matí a 6 de la tarda.

Prop del 75% d'aquests arbres es poden fer mitjançant la contractació d'una empresa externa, mentre que la resta s'encarrega la brigada municipal.

Les restes de poda es recullen, trituren i emmagatzemen per aprofitar-les com a mulch, una capa de matèria orgànica que s'utilitza per cobrir i millorar els parterres i zones verdes.

Resolució de problemàtiques i tipus de poda

Les actuacions de poda intenten resoldre problemes de tipus diferent, com els generats per la proximitat de les branques a les façanes d'habitatges; afectació a la senyalització vertical, als semàfors oa serveis com a línies elèctriques i de telefonia; interferència amb l'enllumenat públic; incidències amb la fructificació dels arbres, o bé per reduir problemes fitosanitaris provocats per malalties de l'arbrat o insectes.

La poda es fa de manera diferent a cada arbre. Així, la poda de formació potencia l'estructura natural de l'arbre i la seva adaptació al lloc on està plantat; la poda de neteja elimina branques seques o malformades, o brots que fan malbé la configuració estructural de l'arbre; i la poda de brocada elimina un percentatge elevat de brancatge per reconduir greus defectes de formació.