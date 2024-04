Mataró acollirà el I Saló Internacional Nàutic de Catalunya

El Saló Internacional Nàutic de Catalunya -SINC- es planteja com l'únic esdeveniment nàutic que tindrà lloc a tota la comunitat autònoma en un període de vint mesos.

Aquest esdeveniment atraurà l'atenció de la prestigiosa America's Cup i els seus seguidors, a més de reunir expositors i professionals de renom que busquen alternatives davant de la cancel·lació d'altres esdeveniments similars.

El Port de Mataró proporcionarà un espai de 8.000 m2 per a l'esdeveniment amb 2.000 m2 dedicats a serveis d'hostaleria. Es disposaran d'amarradors limitats per a empreses que adquireixin “Stands Premium” i desitgin exhibir les seves embarcacions a l'aigua, adaptant-se les tarifes a pressupostos i necessitats específiques.

A més, s'organitzarà una exposició d'embarcacions als 6.000 m2 restants, incloent-hi la possibilitat d'exhibir en sec. Els espais per als expositors es distribuiran en 109 carpes bàsiques, 16 de mitjanes i 10 de grans.

El SINC tindrà lloc just després del Saló de Palma (PIBS).

La història del Port de Mataró

El Port de Mataró és un port esportiu inaugurat el 1991 a la ciutat de Mataró, capital del Maresme.

Està gestionat per l'organisme públic Consorci Puerto Mataró i disposa d'un total de 1.080 amarratges per a embarcacions de fins a divuit metres d'eslora. Actualment està totalment dedicat a la navegació esportiva, encara que als seus inicis comptava amb una dàrsena pesquera i una llotja de peix, ja desaparegudes.

És membre de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET)2 i des del 1998 està guardonat amb la bandera blava i el certificat EMAS en reconeixement de la gestió mediambiental.

El procés de desenvolupament del port a Mataró va ser llarg i infructuós. La ciutat, sense una connexió marítima a l'alçada del seu desenvolupament industrial i econòmic, va assajar sense èxit des del XVIII la construcció d'aquesta infraestructura estratègica, de què ja disposaven altres ciutats de tradició marinera properes com Barcelona o Arenys de Mar.

Tot i això, Mataró va mantenir fins a mitjans xix una activitat naviliera de primer ordre, sent un dels punts des d'on es van organitzar més expedicions comercials d'ultramar fins a Amèrica i allotjant una de les drassanes on es construïen i matriculaven més naus de tot el litoral català.

La capital maresmenca esdevindria la segona població marítima de Catalunya en volum comercial i nombre de mariners matriculats, per la qual cosa fou declarada capital d'una província marítima entre el 1750 i el 1867, d'on prové la bandera de la ciutat.

Tot i aquests antecedents, però, Mataró no va tenir èxit en el seu propòsit fins a les acaballes del XX, posant fi a una «frustració històrica» després de gairebé 300 anys.

El projecte arquitectònic definitiu va ser dissenyat per Eduard Cot, Ángel Fábregas i Joan Antoni Torner i les instal·lacions portuàries es van posar en funcionament el 1991

Instal·lacions i serveis

Els amarratges compten amb tots els serveis habituals (aigua i electricitat) i el port disposa de grua amb capacitat per a dotze tones, pòrtic elevador de 120 tones, aparcament, base nàutica i un extens varador. També hi ha una benzinera amb servei automàtic 24 hores.

Al Port de Mataró també hi ha una marina exclusiva per a grans eslores, la Mataró Marina Barcelona. Es tracta d'una base nàutica dissenyada especialment per a iots i superiots amb accés privat i ús exclusiu per als clients.

Als 7.000 m² de superfície que ocupa la zona comercial del port hi ha diverses botigues i tallers nàutics, entre els quals hi ha centres de vela, rem, pesca i submarinisme. També ofereix una oferta de bars, restaurants i locals nocturns.

Està situat a poca distància del nucli urbà de la localitat, on es poden trobar tota mena de comerços i serveis. L'any 2012 es va inaugurar l'Hotel Atenea Port, el primer quatre estrelles de la ciutat, amb un total de 95 habitacions i 10 apartaments, restaurant i centre de spa.