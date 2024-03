Mataró va activar 30 plans d'emergència de protecció civil durant l'any passat

L'Ajuntament va activar en fase d'alerta fins a 30 ocasions el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) durant el 2023. El DUPROCIM és el document que ordena i coordina els plans i els protocols de Protecció Civil a la ciutat amb l'objectiu de prevenir i controlar riscos sobre les persones i els béns, i donar resposta a les possibles situacions d'emergència que es puguin produir.

De les 30 activacions del DUPROCIM en fase d'alerta, 20 van ser motivades per alertes relacionades amb fenòmens meteorològics (7 per risc d'inundacions; 4 per risc de ventoleres; 3 per risc d'onatge; 2 per risc de nevades; 2 per baixes temperatures i 1 per onada de calor).

Les 10 restants corresponen a l'activació en alerta del Pla d'emergència en situació de sequera -activat en fase d'alerta des de finals del 2022- i de Plans i protocols municipals per risc d'acumulació de persones en actes multitudinaris (9 ) com Las Santas, Carnaval o la Cavalcada de Reis, entre d'altres.

A més de les activacions per alerta, el DUPROCIM també s'ha posat en fase de prealerta en 29 ocasions –es tracta d'un estadi previ a l'activació–.

Les dades de balanç d'activació de plans d'emergències es van presentar a la Comissió Municipal de Protecció Civil. Aquest òrgan reuneix tots els operadors de seguretat que actuen en cas d'emergència a la ciutat: Servei de Protecció Civil, del Servei d'Espais Públics, Servei de Policia Local, Mossos d'Esquadra, Bombers, Agents Rurals, Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme (Meteomar) i Creu Roja.

En el marc d'aquesta Comissió, que ha estat presidida per la regidora de Mataró Segura, Núria Moreno, també s'han presentat altres accions dutes a terme en matèria de protecció civil a nivell municipal durant el 2023. Així, s'ha explicat la instal·lació de tanques en rieres i passos inundables o la revisió de Plans i Protocols d'Autoprotecció d'equipaments com les escoles bressol municipals i d'actes multitudinaris com el castell de focs de les Santes, entre d'altres.