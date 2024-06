Mercadona estrena un supermercat eficient a Deltebre

Mercadona obre aquest divendres un nou supermercat eficient a Deltebre (Tarragona), a l'avinguda Generalitat, amb una superfície de 1.800 metres quadrats i que ha suposat una inversió de 10 milions d'euros.

Aquest supermercat, que obre amb el nou model de botiga eficient que s'està implantant a tota la cadena, comporta el tancament del local que la companyia tenia fins ara a l'avinguda Esportiva del mateix municipi “per no adaptar-se als estàndards de qualitat requerits actualment ", informa en un comunicat.

Amb aquesta obertura, són 28 els supermercats Mercadona que disposen del nou model de botiga eficient a la demarcació de Tarragona, d'un total de 33, i els 49 treballadors del supermercat que estava ubicat a l'avinguda Esportiva passen a formar part de la plantilla de la nova botiga, a la qual s'hi afegirà el personal contractat per a la campanya d'estiu.

Aquesta "nova generació de supermercat eficient" disposa d'una xarcuteria amb pernil al tall i envasat, una gòndola central a la perfumeria per a la cosmètica especialitzada, un servei de suc de taronja acabat d'esprémer, especialitats de sushi, una secció de forn amb màquina per a tallar el pa i pastisseria refrigerada, i una secció 'Listo para Menjar', que ofereix plats preparats per emportar.

"Totes aquestes opcions se serveixen en envasos fabricats amb materials naturals, com la canya de sucre (material compostable), el cartró o el paper", expliquen.

Pel que fa a l'aspecte mediambiental, s'han pres mesures que permeten reduir fins a un 40% consum energètic respecte al model de botiga convencional, com ara la millora de l'aïllament tèrmic i acústic amb l'optimització dels materials i el gruix de les parets i els sostres, i nous congeladors horitzontals més eficients energèticament i respectuosos amb el medi ambient.

A més, disposa d'un sistema d'il·luminació LED automatitzat que es regula segons les zones i els moments del dia per a una gestió energètica molt més eficient, ia la coberta s'han instal·lat 420 panells solars dins de l'aposta de Mercadona per complementar la demanda energètica fonts renovables, cosa que redueix les emissions i millora el comportament ambiental de la botiga. També disposa d´un pàrquing de 160 places per facilitar l´acte de compra als clients que es desplacen en vehicle privat i 4 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.