Més de 15.000 persones han visitat el XII Barcelona Beer Festival de divendres a diumenge al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, informen els organitzadors en un comunicat.

Ha reunit uns 40 estands de cerveseres procedents de països com Bèlgica, Polònia, Quebec, USA, Portugal i Txèquia; 400 marques de cerveses artesanals (50 s'han pogut degustar per primer cop), i una barra amb 30 sortidors, a més de degustacions gastronòmiques.

Paral·lelament s'ha celebrat la fira professional 'InnBrew: The Brewers Convention', amb més de 1.000 professionals acreditats.

La cervesera d'Hernani (Guipúscoa) Basqueland Brewing ha guanyat el premi 'Cervesera de l'any' de la competició cervesera internacional de la fira, la Barcelona Beer Challenge.

Entre les novetats d'aquest any, els organitzadors han destacat "la primera cervesa oficial del festival apadrinada per un personatge públic": la periodista Samanta Villar ha inspirat 'Agosarada by Samanta Villar', produïda per la cervesera La Pirata, de Súria (Barcelona) .

Segons els organitzadors, l'esdeveniment és el principal de la cervesa artesana del Sud d'Europa, una indústria que considera en creixement i que a Catalunya "mou 40 milions d'euros anuals".