Les mesures que prendrà l'Ajuntament de Barcelona a les zones més turístiques

L'Ajuntament de Barcelona planeja alertar els turistes de no acudir a certes zones quan hi hagi molta afluència de visitants i l'experiència no pugui ser positiva pel volum de gent per evitar la massificació i facilitar el flux de persones als espais més turístics.

Ho ha dit el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, amb la gerent de l'Àrea d'Economia, Laia Claverol, i el de Promoció Econòmica, Miquel Rodríguez, en roda de premsa aquest dimecres per presentar el nou pla de l'Ajuntament per gestionar-les zones més turístiques.

Valls ha apostat per utilitzar eines amb què, mitjançant les dades obtingudes, permetin donar instruccions i suggeriments als turistes per ubicar-los en altres llocs i, per exemple, aconsellar-los de no visitar el Mercat de la Boqueria quan hi hagi molta gent perquè l'experiència no serà positiva pel volum de visitants: “I dir-ho amb aquesta claredat”.

Ha alertat que la ciutat està "al límit de turistes" i per això ha apostat per gestionar els fluxos en entorns determinats utilitzant eines que permetin regular-los, ja que ha dit que la demanda turística és imparable actualment i que només poden controlar l'oferta .

16 espais de gran afluència

Es tracta d'una de les mesures que l'Ajuntament estudia en el marc del nou pla per gestionar les zones més turístiques, que defineix 16 Espais de Gran Afluència (EGA) per actuar de manera concreta i minimitzar les externalitats negatives del turisme alhora que es garanteix "que el turisme continua sent una història d'èxit".

De moment començaran a gestionar tres d'aquests espais, que l'Ajuntament veu prioritaris: la Sagrada Família (que compta amb 20 milions de visitants a l'any a l'interior i l'exterior), el Park Güell (que arriba als 4,5 milions), i la zona entre el Mercat de la Boqueria i la plaça de la Gardunya, on s'estimen 20 milions de visitants a l'any.

Es desplegaran 33 accions concretes, amb una inversió de 44,2 milions d'euros aquest mandat i, entre les mesures a curt termini, destaca l'ampliació d'agents cívics, el reforçament de la neteja i la seguretat, una campanya de control de venda ambulant i la reordenació de rutes de busos turístics, entre d'altres.

Dels 16 espais, no tots són turístics, però sí que es consideren la meitat, que, excloent-ne els tres en què es comença a actuar, són també el passeig de Gràcia-plaça Catalunya, el barri Gòtic, la Rambla, la zona de Sant Pere-Santa Caterina-La Ribera i la Barceloneta.

El pla inclou una campanya de comunicació específica adreçada a turistes, que s'ha engegat aquesta setmana, amb el lema 'Barcelona, our home. And yours' per conscienciar els visitants de la necessitat de respectar les normes.

Esponjar els entorns

A la Sagrada Família, han començat a definir el projecte durbanització dels carrers Provença i Marina, i de millora dels accessos al Metro; a més, es reformarà la plaça Pablo Neruda i preveuen reordenar l'espai públic i els elements urbans existents per esponjar l'entorn del temple.

Aquesta reordenació inclou retirar mobiliari que ha quedat obsolet, elements que han quedat abandonats al carrer, alguns dels bol·lards que es van instal·lar després dels atemptats que ja no siguin necessaris, i terrasses que no compleixin la normativa.

A la zona de Gardunya-Boqueria, es milloraran els Jardins del Doctor Fleming i es faran intervencions puntuals a la plaça de la Gardunya, on es crearà un pla específic per canviar les dinàmiques de convivència i seguretat, i hi haurà 4 nous agents cívics a la Boqueria.

Al Park Güell, el govern municipal ja va anunciar les mesures previstes, com la restricció de trànsit al barri de la Salut, la reordenació de les parades de taxi i el reforç de les línies de bus 24, V19 i 116.