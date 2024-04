Moure's per una bona causa: la Caminada de Primavera per l'Autisme arriba a Tarragona

per Pau Arriaga Pérez

La Caminada de Primavera per l'Autisme ha arribat al màxim de participants admesos i, el proper diumenge 14 d'abril, 700 persones participaran en aquest esdeveniment esportiu i solidari. La caminada, organitzada per Tarragona Esports en col·laboració amb Tots a Blau, sortirà a les 9:30 del matí des de la Rambla Nova.

L´esdeveniment constarà d´un circuit llarg d´uns 11 quilòmetres i d´un circuit més curt de 5 quilòmetres. Totes dues propostes vorejaran el litoral tarragoní i són circulars amb sortida i arribada a la Rambla Nova.

Amb aquesta caminada, Tarragona Esports suma esforços amb Tots a Blau, una entitat que treballa des de l'any 2019 per recolzar els familiars de persones amb TEA facilitant espais per al diàleg, la reflexió i l'aprenentatge propi.

L'esdeveniment també compta amb el patrocini de Repsol i amb la col·laboració de Voluntaris de Protecció Civil, Club Excursionista Liberadrenalina, Voluntariat CaixaBank, Automàtic Tarraco, Coca-Cola i Ruzafa.

1 de cada 100 persones que neixen té TEA

Cal tenir en compte que alguns estudis publicats recentment per Autisme Europa i compartits per Autismo España, donen una prevalença del Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) d'aproximadament 1 cas per cada 100 naixements.

Aquests, segons explica el departament de Salut de la Generalitat, són alteracions del neurodesenvolupament que es caracteritzen per una afectació a la capacitat de comunicació i interacció social, la presència d'un patró de conductes repetitives (interessos restringits, estereotípies, etc.), rigidesa de pensament i una desregulació del perfil sensorial (la manera com processen la informació que capten amb els sentits).

Aquestes característiques es poden presentar en major o menor grau i afectar de diverses maneres la vida del nen, l'adolescent i l'adult, i encara que poden canviar amb el temps, persisteixen al llarg de tota la vida. També poden canviar significativament segons el nivell de llenguatge, la capacitat cognitiva, la presència d'altres condicions psiquiàtriques o mèdiques i la influència de l'entorn familiar, educatiu i social de la persona.

Actualment, els TEA inclouen els diagnòstics anteriors d'autisme, el trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat i la síndrome d'Asperger.