La multa que ha rebut Sílvia Orriols per les seves dures paraules sobre la immigració

El Departament d'Igualtat i Feminismes ha imposat una multa de 10.001 euros a l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, per unes declaracions fetes en un debat televisiu el 29 de maig del 2022.

Aquestes declaracions, realitzades durant un debat a 8TV, han valgut per rebre un expedient sancionador obert per l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació.

A les declaracions, l'alcaldessa va expressar la seva opinió sobre l'entrada massiva d'immigrants, afirmant que això seria un error i que podria comportar greus conseqüències.

Segons Orriols, els musulmans no reconeixen les democràcies europees ni les lleis civils, i podrien arribar a imposar la seva pròpia llei, la xaria, al territori europeu.

Així mateix, l'alcaldessa de Ripoll va advertir sobre possibles repercussions a una Catalunya de la majoria islàmica, esmentant la possibilitat de violacions en grup, mutilacions genitals, matrimonis forçats, així com la imposició de la misogínia i l'homofòbia a tota la població.

La resolució de la sanció encara no és ferma i se li ha donat la possibilitat a Orriols de presentar al·legacions.

L'alcaldessa ha denunciat allò que considera una "persecució política" per part de les autoritats per expressar les seves opinions.

Des de l'Ajuntament de Ripoll, fonts han confirmat a l'ACN que Orriols no té intenció de pagar la multa, la qual és la més baixa possible i és de 10.001 euros, sent el màxim establert en 40.000 euros.

Aquestes declaracions han generat un debat intens a l'esfera pública sobre la llibertat d'expressió i els límits del discurs públic, així com sobre la responsabilitat dels càrrecs públics en les seves manifestacions sobre temes sensibles com la immigració i la diversitat cultural.