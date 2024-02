Els municipis catalans que han reduït les trucades al 112 després d'un gran increment

per Helena Celma

Les trucades al telèfon d'emergències 112 a Alt Pirineu i Aran (Lleida) es van estabilitzar el 2023 després d'anys d'increments sostinguts des del 2019.

Han presentat les dades aquest dimecres a la tarda el delegat del Govern a Alt Pirineu i Aran, Josep Castells, la directora del CAT112, Irene Fornós, i el director dels serveis territorials d'Interior a Lleida, Xavier Garrós, ha indicat el CAT112 a un comunicat.

En aquesta vegueria, el 112 va rebre en total 20.186 trucades l'any passat, fet que suposa un 0,1 menys que el 2022, quan van ser 20.214 i es va registrar un augment del 14,6% respecte al 2021, que al seu torn va rebre un 18,2% més de trucades que el 2020, i aquest últim un 6,7% més que el 2019.

Les trucades a Alt Pirineu i Aran suposen el 0,9% del total de trucades a emergències a Catalunya, i el 2023 s'ha vist "un descens a les trucades per raons de seguretat, per avisar d'incendis i per civisme".

D'altra banda, han crescut les relacionades amb el trànsit i, en menor mesura, les destinades a demanar assistència sanitària.

Castells ha valorat que les dades de les trucades al 112 "són un termòmetre dels ritmes i les dinàmiques de la població, i per tant, les administracions públiques" les ha de conèixer bé per donar resposta a les necessitats de la població.

Per part seva, Fornós ha destacat que les dades "mostren la realitat diversa del dia a dia des del punt de vista de les emergències i la seguretat".

També ha afegit que per als responsables polítics i tècnics suposa una informació valuosa per millorar l'atenció a la ciutadania.