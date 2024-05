Els municipis catalans que sempre claven el resultat de les eleccions

A Catalunya hi ha diversos municipis que, per la composició demogràfica, acaben sent un mirall perfecte del que acaben votant els ciutadans de tot el territori català. Aquest diumenge Catalunya tria un nou Parlament, i en aquest article us mostrarem quins són els municipis que a les anteriors eleccions van votar reproduint el mateix resultat que en el conjunt de la comunitat autònoma.

Segons ha informat 324, entre les 50 ciutats catalanes amb més població, el 2021 només dues van posar els partits en el mateix ordre que van quedar al Parlament: Sant Pere de Ribes i Sabadell.

A més, a ciutats com Terrassa, Badalona, Blanes, Rubí o Pineda de Mar van aconseguir predir les primeres cinc posicions amb el seu vot.

Participació al 26,9% a les 13.00 hores

La participació a les eleccions catalanes s'ha situat en un 26,89% amb dades fins a les 13.00 hores, uns 4,13 punts percentuals més que en els comicis del 2021, segons dades de la Generalitat.

Amb les dades de participació escrutades al 99,77%, fins a les 13.00 han votat més de 1.465.000 catalans, mentre que, a les eleccions autonòmiques de fa tres anys, van ser 1.222.503 electors fins a la mateixa hora del migdia.

La província amb més participació fins a les 13.00 hores és Girona, amb un 27,28% (+2,98 punts percentuals), seguida per Barcelona, amb 26,99% (+4,52), Tarragona, amb 26,65% (+3,97), i Lleida, amb 25,37% (+1,23).

Si es mira la participació per comarques, destaquen augments en algunes comarques als entorns urbans de Barcelona i de Tarragona, com el Barcelonès (+5,41), el Baix Camp (+6,03), el Maresme (+5,09) ), el Vallès Occidental (+4,60), el Baix Llobregat (+4,46) i el Tarragonès (+4,38).

També creixen per sobre de la mitjana les comarques del Gironès (+4,82) i el Pallars Sobirà (+4,48).

S'allargarà la jornada electoral?

ERC i Junts han decidit demanar a les juntes electorals provincials (JEP) que es prolongui la jornada electoral d'aquest diumenge per la incidència generalitzada a Rodalies després d'un robatori de coure, han informat els dos partits.

Junts preveu demanar a les quatre juntes electorals provincials una sol·licitud d'ampliació de la jornada.

Pel que fa a Esquerra, preveu demanar-ho a la Junta Provincial de Barcelona ia la de Tarragona.