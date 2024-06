Naturgy posa en marxa la seva tercera planta de biometà a Vila-Sana (Lleida)

per Redacció CatalunyaPress

Naturgy ha posat en marxa la seva tercera planta de biometà a Espanya i eleva la capacitat de producció de gas renovable fins als 29 GWh anuals, una quantitat equivalent al consum de gas d'unes 6.000 llars.

La nova planta de biometà operada per Naturgy està ubicada a l'explotació ramadera de Porgaporcs, al municipi de Vila-Sana (Lleida). La instal·lació produirà anualment prop de 12 GWh/any de gas renovable que serà injectat a la xarxa de Nedgia, la distribuïdora de gas natural del Grup Naturgy, per al consum directe per part d'habitatges i empreses.

La seva entrada en operació suposa un pas més en la transformació de Naturgy i una fita molt rellevant per a la transició energètica a Espanya. Només la planta de Vila-Sana evitarà l'emissió al'atmosfera de 2.450 tones equivalents de CO2 al'any.

“El gas renovable té un paper fonamental en la descarbonització del sector energètic i, especialment, de consums domèstics com ara la calefacció. A Naturgy estem compromesos amb el seu impuls amb una cartera que ja suma tres plantes en operació i desenes de projectes en desenvolupament o construcció”, explica José Luis Gil, director general de Gasos Renovables de Naturgy.

El biometà és estratègic per complir els objectius de descarbonització compromesos a nivell país. Aquest gas renovable, obtingut a partir del tractament de residus de naturalesa diferent, reuneix les condicions tècniques per circular per la xarxa de distribució de gas i consumir-se a nivell residencial, ja que el seu ús és compatible amb les calderes domèstiques.

“Aquesta compatibilitat converteix el biometà en un gran agent descarbonitzador, ja que permet a les llars reduir les seves emissions sense fer cap tipus d'inversió. Sense gasos renovables no podrem completar la transició energètica”, destaca Raúl Suárez, conseller delegat de Nedgia.

Un altre dels grans avantatges d'aquest gas renovable és impulsar els entorns rurals i l'economia circular. En ser obtingut a partir del tractament de residus, el biometà contribueix a la descarbonització del sector primari i l'ajuda a assolir els objectius de reducció i reciclatge. A més, de la seva producció se'n deriva un digerit que es pot destinar a la producció de fertilitzants orgànics completant el cicle de l'economia circular.

Espanya és el tercer país europeu amb més potencial de producció de biometà, encara que les seves xifres actuals de producció estan molt per sota de països comparables com França o Dinamarca. Segons un estudi realitzat per SEDIGAS, Espanya disposa d'una capacitat total de producció de biometà de 163 TWh, cosa que permetria cobrir al voltant del 45% de la demanda nacional actual de gas natural.

Naturgy, líder en gas renovable

Naturgy vol ser l'empresa líder en l'impuls dels gasos renovables a Espanya tant en la producció i distribució de biometà a Espanya a curt termini, com en el desenvolupament de l'hidrogen com a vector energètic que tindrà un impacte significatiu en el mix energètic a mig termini. La companyia està ben posicionada per aprofitar l'oportunitat que ofereixen els gasos renovables per avançar cap a la descarbonització i està disposada a desplegar inversions i recursos importants en aquest negoci.

En relació amb el biometà, Naturgy gestiona una àmplia cartera de projectes a tot el territori en diferents fases de desenvolupament i compta ja amb tres plantes de producció pròpies en operació a l'EDAR de Bens (La Corunya), Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i Vila-Sana (Lleida). A aquestes se sumaran en els propers mesos dues instal·lacions més que estan en desenvolupament avançat o construcció a Utiel (València) i Utrera (Sevilla).

Per part seva, Nedgia, la distribuïdora de gas del Grup Naturgy, és la companyia líder del sector a Espanya, on opera en 11 comunitats autònomes i 1.150 municipis. Compta amb més de 5,5 milions de punts de subministrament que suposen el 70% dels consumidors del país als quals fer arribar avui, de manera segura i eficient, el subministrament energètic de gas natural i de gasos renovables, biometà i hidrogen, a través dels seus més de 57.000 quilòmetres de xarxes.