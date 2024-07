No més llicències per a negocis de cànnabis i fundes de mòbils a Ciutat Vella

per Redacció CatalunyaPress

L'Ajuntament Barcelona ha acordat la suspensió de llicències per a nous locals comercials de cànnabis (els growshops ), d'accessoris de mòbils i salons de pedicura i manicura al districte de Ciutat Vella.

Segons ha informat aquest divendres 5 de juliol en un comunicat, la suspensió pretén "evitar el monocultiu d'activitat econòmica enfocada al visitant, que posa en risc" el comerç local de proximitat i l'activitat econòmica de Barcelona.

El consistori també ha suspès l'obertura de nous locals comercials de qualsevol tipus a la Rambla, que estarà en obres fins al 2027, per protegir la qualitat i la diversificació de l'oferta comercial.

La restricció té una vigència d'un any des de la publicació oficial d'aquest divendres, prorrogable un any més, i es vol "abordar una regulació més en profunditat de la normativa d'habilitacions comercials i econòmiques" del districte.

La suspensió vol evitar que "proliferin tipologies de negocis contraris" als objectius del nou Pla d´Usos per al districte de Ciutat Vella i la Rambla.

"Creixement desorbitat"

Una de les veus que ha reaccionat a aquesta decisió és la del tinent d'alcalde de Barcelona i regidor del districte, Albert Batlle, ha aplaudit i defensat la suspensió de llicències per a nous locals comercials de cànnabis, d'accessoris de mòbils i de pedicura i manicura al districte pel seu "creixement desorbitat".

Batlle ho ha justificat aquest mateix dia 5 en declaracions als mitjans juntament amb la tinenta d'alcalde Laia Bonet després d'anunciar que el consistori també suspendrà les noves llicències de qualsevol mena de local comercial a la Rambla.

"Tenim una responsabilitat per evitar que certs tipus de comerços acabin amb la riquesa comercial i de dinamització econòmica del districte de Ciutat Vella i, per extensió, de tota la ciutat", ha afegit.

L'Ajuntament no sap quants locals de cànnabis, ungles i mòbils hi ha al districte, però Batlle ha valorat que "hi ha hagut un creixement exponencial d'aquest tipus de negocis que és el que ha generat una certa alarma".

Per part seva, Bonet també ha defensat la mesura. "Estem parlant d'activitats comercials que estan proliferant de manera desorbitada i que, per tant, empobreixen el comerç de proximitat", ha dit.