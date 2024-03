La nova instal·lació d'Iberdrola a Castell d'Aro que alegrarà els veïns

Iberdrola promourà a la teulada de Fusteria Albert Valls, ubicada a Castell d'Aro, la seva primera comunitat solar al municipi.

Aquesta instal·lació permetrà als veïns de la zona beneficiar-se dels avantatges de l'autoconsum renovable, sense necessitat de comptar amb una instal·lació pròpia ni de fer inversions.

Aquesta modalitat d'autoconsum comunitari permet als usuaris compartir l'energia 100% renovable generada des d'una única instal·lació fotovoltaica ubicada a prop del seu domicili.

En aquest cas, la planta ha estat ubicada a la coberta de la nau de Fusteria Albert Valls i Iberdrola és qui realitza la inversió.

La instal·lació consta de 70 panells amb una potència total de 32 quilowatts (kW), suficient per produir anualment 42 MWh, i evitarà l'emissió de prop de 234 tones de CO2 a l'atmosfera en els propers 30 anys.

Gràcies a aquesta comunitat solar, uns 64 veïns de Castell d'Aro podran ser-ne partícips i estalviar a les seves factures de la llum en consumir localment part de l'energia produïda per aquesta instal·lació a través de subscripcions.

Per la seva banda, Fusteria Albert Valls, pionera en fer una instal·lació d'aquestes característiques a la ciutat, aconseguirà cobrir fins a un 40% del consum elèctric.

Per a Juan Miguel Bailón, delegat Comercial d'Iberdrola a Catalunya, "aquest projecte reflecteix l'aposta d'Iberdrola per introduir aquesta innovadora iniciativa a Catalunya, amb actuacions locals i sostenibles. Estem orgullosos de poder oferir als veïns energia renovable i de quilòmetre zero per als seus habitatges”.

Per la seva banda, Albert Valls, propietari de l'empresa sobre la qual s'instal·la la coberta solar, està molt satisfet de formar part d'aquest projecte de la mà d'Iberdrola que generarà energia neta per al municipi de Castell d'Aro, cosa que suposa un pas més a prop de l'avenç cap a la transició energètica”.

Tercera comunitat solar a Girona

La instal·lació de Castell d'Aro és la tercera que Iberdrola posarà en marxa a la província de Girona, després de la ubicada als barris Domeny-Taialà i Fontajau, a la capital, i la de Cassà de la Selva, que permeten a més de 270 clients gaudir dels avantatges de l'autoconsum sense fer inversió.

Iberdrola lidera el mercat de l'autoconsum fotovoltaic a Espanya, amb la gestió del 40% dels clients d'aquesta modalitat al país.

En el marc de la seva aposta per l'acceleració de la transició energètica i el desenvolupament de nous productes que permetin millorar l'eficiència i l'estalvi energètic, la companyia es va convertir el 2015 a la primera empresa del seu sector a integrar a la seva oferta de serveis solucions d'autoconsum.

Les solucions d'autoconsum col·lectiu desenvolupades per Iberdrola han permès posar l'autoconsum a disposició de qualsevol client, tingui coberta pròpia o no.

Els clients d'aquest segment compten a més amb el Pla Solar, una tarifa d'electricitat competitiva en les hores en què no hi ha sol, que és quan necessiten consumir energia de la xarxa, ja que durant el dia s'autoabasteix des de la instal·lació.

Els sistemes solars d'autoconsum poden suposar un estalvi a la factura anual del 30% en el cas de comunitats de veïns; un 50% per a empresa i negocis; i fins a un 70% en habitatges unifamiliars.

Aquest estalvi es produeix per una via triple: l'energia produïda per la instal·lació que l'usuari no ha de comprar, la compensació pels excedents d'energia no consumida, que és abocada a la xarxa, i l'estalvi per impostos menors.

A més, fruit de l'aposta per l'autoconsum, Iberdrola ha millorat la remuneració dels excedents dels clients i gràcies a la innovació en productes d'energia, els autoconsumidors amb plans d'Iberdrola poden valorar els seus excedents més enllà del terme d'energia.