Núria Marín anuncia que deixarà l'alcaldia de l'Hospitalet

per Redacció CatalunyaPress

La socialista Núria Marín deixarà el 15 de juny que ve l'alcaldia de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la segona ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, com una "decisió personal".

Segons ha avançat 'El Periódico', i han confirmat fonts coneixedores, l'encara alcaldessa ja havia comunicat la seva intenció que aquesta legislatura fos l'última i, diuen aquestes fonts, "és un bon moment ara per fer un relleu".

Tot i que deixa l'alcaldia després de més de dècada i mitja al càrrec, seguirà com a senadora.

Crítiques a ERC en les anteriors compareixences

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, va advocar en campanya per un Govern de la Generalitat "que no vas malgastar els diners en debats estèrils com la independència".

Ho va dir en un míting del PSC a l'Hospitalet de Llobregat amb el candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, i el diputat David Pérez, en què va afirmar que "toca un Govern amb força, que treballi mà a mà amb els ciutadans a través dels seus ajuntaments, que s'ocupi dels problemes reals".

També va demanar un Govern encapçalat per Illa i que sigui "valent, sòlid, eficaç i competent" i que treballi per la convivència i la reconciliació a Catalunya.

"Aquests d'ERC s'han limitat a administrar el que hi havia, a administrar un pressupost molt ampli en què han deixat oblidat l'Hospitalet", va criticar.

Marín, que va omentar que ERC no hagi posat ni un candidat del seu municipi, segons ella, també ha demanat que la Generalitat pensi i cregui al municipi: "No podem permetre en aquests moments que no es compleixi amb les promeses" .

El PSC va guanyar les eleccions amb el 42,51% dels vots

El PSC ha guanyat les eleccions catalanes a l'Hospitalet de Llobregat amb el 42,51% dels vots, 3,5 punts més que a les anteriors del 2021, mostrant el fort pes que ha tingut Núria Marín al municipi.

Després del PSC es va situar després del PP, amb el 13,88%, amb un creixement de vuit punts percentuals, i ERC, amb el 10,78%.

Els van seguir Vox, amb el 10,01%; Junts+, amb el 7,78%; Comuns Sumar, amb el 6,92%, i la CUP, amb un 2,15% dels sufragis.