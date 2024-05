Obren termini per a la preinscripció a les escoles bressol municipals de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha obert aquest divendres la preinscripció a les 105 escoles bressol municipals per al curs 2024-2025 amb una oferta de 4.638 places, ha informat en un comunicat aquest divendres.

El procediment de preinscripció per al curs 2024-2025 es fa de manera telemàtica a través del portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona. Excepcionalment, les famílies que no puguin presentar les sol·licituds de forma telemàtica poden fer-ho de manera presencial demanant cita prèvia a l'escola escollida com a primera opció. La petició de cita prèvia s'ha de fer per mitjà del telèfon o del correu electrònic de l'escola escollida fins al 16 de maig.

El calendari del procés de preinscripció per al curs 2024-2025 és el següent:

Període de presentació de sol·licituds: del 3 al 16 de maig del 2024, ambdós dies inclosos.

Publicació de la llista provisional de sol·licituds de preinscripció: el divendres 24 de maig de 2024

Període de presentació de reclamacions: del 27 al 31 de maig del 2024, ambdós dies inclosos.

Publicació de la llista definitiva de sol·licituds de preinscripció: el dimarts 4 de juny del 2024.

Dia del sorteig del número de desempat : dimecres 5 de juny de 2024 a les 11.30 hores al saló d'actes de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (Plaça d'Espanya, 5).

Publicació de la llista d'admesos i, si escau, de la llista d'espera: el dijous 13 de juny del 2024.

Període de matriculació: del 14 de juny al 21 de juny, ambdós dies inclosos. En aquest cas, les adreces de les escoles bressol municipals trucaran directament a les famílies per donar cita prèvia.

Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de presentació de sol·licituds s'admetran, però s'hi farà constar que s'han presentat fora de termini. Aquestes sol·licituds s'hauran de presentar a l'escola escollida com a primera opció amb cita prèvia.

L'Institut Municipal d'Educació és l'organisme de l'Ajuntament de Barcelona que gestiona les 105 escoles bressol municipals.

De les 4.638 places en escoles bressol municipals, 530 s'han reservat per a nens amb necessitats educatives especials (discapacitats físiques, intel·lectuals i sensorials, espectre autista, trastorns greus de conducta, trastorns mentals, malalties degeneratives greus i minoritàries, i altres derivades de situacions de risc social greu).

Durant el proper curs es mantindrà el servei amb diversificació horària a la guarderia Germanetes amb un grup de matí i un de tarda, de 13 places cadascun, cosa que permet matricular nens en horari reduït o complet.