L'Oficina d'Atenció Ciutadana de Sant Quirze va tancar el 2023 amb més de 20.000 consultes

per Pau Arriaga Pérez

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Sant Quirze va atendre més de 20.500 veïns durant el 2023. El volum més gran es correspon a l'àmbit d'Urbanisme, amb més de 3.400.

Un aspecte que destaquen des de l'Ajuntament és que el canal presencial no va ser el més utilitzat. De fet, el volum més gran d'atencions es va fer per registre electrònic, seguides per la Plataforma EACAT.

L‟anàlisi d‟aquestes dades mostra que la diferència entre l‟atenció presencial i telemàtica es va ampliar. Tot i aquesta tendència, des de l'OAC s'acompanya els veïns que volen fer un tràmit.

Així, poden accedir a la informació amb més autonomia i sense dependre d'horaris d'atenció.

També s'aprecia que les atencions en relació amb Territori i Recursos Humans es fan mitjançant entrades electròniques.

Això respon a l'obligatorietat de relació electrònica de les empreses i les persones autònomes amb l'administració.

Tot i això, el padró segueix mantenint-se via presencial per garantir la legalitat del procés i donar resposta a situacions complexes.

L´OAC manté l´atenció amb cita prèvia (ja que evita esperes innecessàries) i garanteix l´atenció al´hora concertada.

També ajuda a evitar que les persones es personin sense la documentació necessària pels tràmits que vulguin fer.

Tot i això, totes les persones que es presenten a les oficines són ateses encara que no disposin de cita prèvia.