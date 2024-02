L'ONCE cerca 30 venedors d'il·lusió a diverses localitats de Tarragona

El Grup Social ONCE aposta pel talent i per oferir oportunitats de vida, especialment a les persones amb discapacitat. Per això, el 2023 va contractar 70 persones a diversos municipis de Tarragona i la idea és sumar-ne 70 més aquest any.

L'organització és el quart principal generador d'ocupació a l'Estat i el primer del món de persones amb discapacitat. Per això, ha llançat una , oferta amb 30 noves places de treball a les comarques tarragonines, per incorporar-se de forma immediata.

Han d'acreditar la seva discapacitat per vendre la loteria responsable, social i segura de l'ONCE a diferents poblacions.

Les places que s'ofereixen són a Calafell (3), Cambrils (3), La Ràpita (3), Reus (4), Salou (4), Tarragona (6), Torredembarra (2) Tortosa (3) i Valls (2 ).

Els agents venedors i venedores són el motor, els protagonistes essencials i els millors ambaixadors de l'ONCE davant de la societat. És una oportunitat de formar part d‟un projecte estable i solidari, i pertànyer a una família diversa i inclusiva.

S'ofereix estabilitat laboral, desenvolupament professional, compatible amb la majoria de pensions contributives, els beneficis socials i les mesures del Conveni Col·lectiu i del Pla d'Igualtat de l'ONCE.

El dijous 22 de febrer se celebrarà una sessió informativa sobre aquestes places a la seu d'ONCE a Tarragona.