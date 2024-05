ONCE incorporarà 15 venedors per a la província de Lleida

El Grup Social ONCE ocupa a Catalunya gairebé 7.000 persones de forma directa. Globalment, el Grup Social ONCE dóna feina a una de cada 504 persones que treballa a Catalunya. El Grup Social ONCE aposta pel talent i per oferir oportunitats de vida, especialment a les persones amb discapacitat, amb la certesa que la feina és el camí per guanyar una vida autònoma i digna.

El 2023 es van realitzar 22 noves contractacions a les comarques de Lleida i la idea és sumar 15 nous treballadors i treballadores aquest any. El quart principal generador d'ocupació a l'Estat, a nivell general, i el primer del món de persones amb discapacitat, ofereix 15 noves places de treball a les comarques lleidatanes per incorporar-se de forma immediata.

És una selecció de venedors i venedores amb acreditació de discapacitat, per vendre loteria responsable, social i segura de l'ONCE a diferents poblacions de Lleida. Les places i les localitats que s'ofereixen són: Agramunt (1); Balaguer (1); Borges Blanques (1); Cervera (1); Guissona (1); Lleida (4); Mollerussa (1); Solsona (1); Tàrrega (1); Tremp (1); Vielha e Mijaran (1) i Ruta Alt Pirineu (1).

Els agents venedors i venedores són el motor, els protagonistes essencials i els millors ambaixadors de l'ONCE davant de la societat. És una oportunitat de formar part d‟un projecte estable i solidari, i pertànyer a una família diversa i inclusiva.

Per a aquestes quinze noves incorporacions, el que ofereix el Grup Social ONCE és una estabilitat laboral, desenvolupament professional compatible amb la majoria de pensions contributives, beneficis socials i nombroses mesures que formen part del Conveni Col·lectiu i del Pla d'Igualtat de l'ONCE.

Per a aquells que segueixin tenint dubtes, l'entitat ha organitzat una sessió informativa pel proper dimecres 29 de maig a les 10.30 hores del matí. El lloc de la reunió serà l´avinguda del Segre, 8 (25007, Lleida).

Tot i això, cal contestar un qüestionari per confirmar l'assistència a la sessió informativa, on se sol·licitarà algunes dades personals, la situació laboral i el mitjà de contacte mitjançant el qual seguir en contacte.