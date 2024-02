La parella de falcons de Diagonal Mar s'avancen a la temporada de cria

A Diagonal Mar, la parella de falcons del niu del Departament de Drets Socials ha posat el primer ou de la temporada, possiblement un dels més primerencs d'Europa, segons Sergi Garcia, membre de Galanthus Natura, entitat encarregada del seguiment. Això és inusual, ja que solen pondre ous entre finals de febrer i principis de març, però aquesta parella s'ha avançat, havent posat dos ous més en tan sols quatre dies.

L'any passat, els falcons de Barcelona van posar entre dos i quatre ous a cadascun dels vuit nius de la ciutat, ubicats en punts elevats com la Sagrada Família i l'edifici d'Ergransa, al port. La majoria d'aquests ous van eclosionar i al voltant de 24 pollets van arribar a volar. Tot i això, la supervivència dels joves falcons no és tan alta, ja que adaptar-se a ser l'animal més ràpid de la Terra, capaç de superar els 350 quilòmetres per hora, és un desafiament. Alguns xoquen i moren, per la qual cosa la seva taxa de supervivència és baixa.

De dues a vuit parelles

A més, a Barcelona, la població de falcons ha anat augmentant des del 2017, passant de dues parelles històriques a les vuit actuals, a les quals se sumen dues parelles a l'Hospitalet de Llobregat i una a Sant Adrià de Besòs. Els pollastres que neixen han de buscar territori, de vegades romanen a prop de la ciutat i eventualment reemplacen les parelles existents quan moren. Altres emigren, com ho indica el seu nom, falcó pelegrí. "Tenim notícies de falcons de Barcelona que han estat albirats a la Comunitat Valenciana i al sud de França", assenyala García. L'objectiu no és augmentar la cria de falcons, sinó més aviat mantenir la presència de l'espècie a la ciutat, atès el baix índex de supervivència.

Projecte de falcons sedentaris a Tarragona

A Tarragona, es va posar en marxa un projecte per intentar que una parella de falcons es tornés sedentària a la ciutat i ajudi a controlar la plaga de coloms. Aquest projecte va sorgir fa un any quan el fotògraf especialitzat en natura Ferran Aguilar va observar que la femella de falcó que feia sis anys que passava l'hivern a la ciutat havia arribat amb una parella. Aguilar va suggerir instal·lar caixes niu perquè la parella se sentís còmoda a la ciutat, no se n'anés a l'estiu i ajudés a controlar les plagues d'aus com coloms, tórtores, estornells o cotorres. Segons Aguilar, un falcó adult pot capturar fins a mil coloms a l'any, sent aquesta una estratègia més efectiva que altres com l'ús de megafonies per simular sons de rapinyaires, gàbies per capturar i sacrificar coloms o l'alimentació amb additius anticonceptius que podrien afectar-ne d'altres espècies. Al gener, obriran una campanya de micromecenatge per recaptar fons per a les caixes niu, que s'instal·laran sota la supervisió dels Agents Rurals.

El projecte "Urbans Raptors Tarragona" cerca la participació de tots els veïns per observar les rapinyaires, utilitzant les xarxes socials per recopilar dades. Aquestes dades es validaran i gestionaran a través del projecte a iNaturalist, vinculat a Natusfera. A més, es planeja impartir un curs per ensenyar a identificar les set espècies de rapinyaires que es poden trobar a la ciutat.