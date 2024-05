Pas endavant de Girona per eliminar la simbologia franquista dels carrers

L'Ajuntament de Girona ha intensificat els esforços per eliminar la simbologia franquista de la via pública. La Comissió del Nomenclàtor es va reunir per fer-ne un seguiment i per nomenar diversos espais públics sense denominació. El consistori va sol·licitar la col·laboració ciutadana per retirar les plaques amb insignes de la Falange de propietats privades incloses al Cens de simbologia franquista del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. Fins ara, s'han enviat 128 notificacions als propietaris afectats, i s'han informat de l'obligació legal de retirar les plaques, segons l'article 35 de la Llei 20/2022 de memòria democràtica.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, va reafirmar el compromís de l'Ajuntament amb la recuperació i la difusió de la memòria democràtica, destacant la importància de retirar la simbologia franquista com un reconeixement a les víctimes de la dictadura. L'acord per a la retirada d'aquesta simbologia es va aprovar per unanimitat al Ple el 10 de juliol del 2017, i durant el 2023 es va completar el cens municipal d'edificis amb elements contraris a la memòria democràtica, permetent contactar amb els veïns afectats.

La Comissió del Nomenclàtor també va acordar noves denominacions per a diversos espais dels barris de Devesa-Güell, Sant Narcís, Barri Vell i Santa Eugenia. Una de les propostes aprovades va ser incloure el nom del filòsof i polític gironí Josep Maria Terricabras al catàleg del Nomenclàtor, destacant la seva tasca i figura. A més, es va acordar canviar el nom de la pujada de la Torre d'Alfons XII a la pujada de la Torre de la Ciutat, d'acord amb els veïns.

A Devesa-Güell, la placeta triangular entre els carrers de Joaquim Vayreda i el passeig de la Devesa es reanomenarà com a plaça del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) 1919, a petició de l'entitat al seu centenari. A Sant Narcís, es batejarà com a plaça dels Til·lers l'espai entre diversos carrers, a suggeriment de l'Associació de Veïns de Sant Narcís.

La figura del pintor Isidre Vicens i Cubarsí serà homenatjada, nomenant els jardins de la Caserna dels Alemanys en el seu honor, reconeixent la seva contribució artística i compromís amb les llibertats i justícia social. Finalment, la plaça amb jocs infantils al costat del Centre Cívic de Santa Eugènia es dirà plaça de Francesc Torres i Monsó, en honor a l'escultor gironí destacat del segle XX, conegut per la seva influència a l'avantguarda escultòrica de Catalunya i el seu reconeixement amb nombrosos premis.