El passeig de Gràcia de Barcelona commemora els seus 200 anys amb una escultura de Lluís Lleó

per Redacció CatalunyaPress

El passeig de Gràcia de Barcelona ha inaugurat aquest divendres l'escultura 'Pink Barcino' de l'artista Lluís Lleó per commemorar els 200 anys, han informat la Fundació Grup Promoció, la Fundació Grup Farmacèutic Salvat en un comunicat conjunt.

Ubicada a la convergència davant del Palau Robert, entre el passeig i l'avinguda Diagonal, l'escultura, de tres metres d'alçada, pesa prop de 8 tones, està inspirada al Pla Cerdà, és de color rosa i està esculpida i pintada en pedra .

Lleó ha detallat que la inclinació de l'obra "no només representa aquesta intersecció emblemàtica, sinó també la inestabilitat i la transformació constant del món en què vivim".

Els costos de realització i instal·lació de l'escultura els ha finançat la Fundació Salvat.

L'alcalde de Barcelona Jaume Collboni, ha assistit a l'acte d'inauguració de l'obra, que s'exhibirà a la ubicació actual fins al gener del 2025.

També hi han assistit el director executiu de la Fundació Salvat, Llucià Homs; el president de l'Associació de Comerciants del passeig de Gràcia, Lluís Sans; el president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu; i el gerent de la Fundació Barcelona Promoció, Xavier Carbonell.

Història del Passeig de Gràcia

El Passeig de Gràcia té les arrels en un antic camí rural que connectava la ciutat de Barcelona amb el poble de Gràcia, que avui dia és un barri de la ciutat. A principis del segle XIX, Barcelona començava a expandir-se més enllà de les muralles medievals. El 1821, es va decidir transformar el camí en un passeig més ampli i arbrat, similar als bulevards parisencs.

La veritable transformació del Passeig de Gràcia va tenir lloc a finals del segle XIX i principis del XX, durant l'auge del modernisme català. Aquest període va coincidir amb l´Exposició Universal de Barcelona el 1888, que va impulsar un gran desenvolupament urbà. Durant aquesta època, moltes famílies adinerades van construir mansions i edificis d'apartaments al llarg del passeig i van contractar els arquitectes més destacats del moment.

El Passeig de Gràcia es va convertir a l'epicentre del modernisme català, amb obres mestres d'arquitectes com Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner i Josep Puig i Cadafalch. Entre els edificis més emblemàtics hi ha la Casa Batlló i La Pedrera (Casa Milà) de Gaudí, la Casa Lleó Morera de Domènech i Montaner, i la Casa Amatller de Puig i Cadafalch. Aquests edificis són coneguts per les seves façanes ornamentades, el seu ús innovador de materials i els seus dissenys creatius.

Al llarg del segle XX, el Passeig de Gràcia va mantenir el prestigi com una de les principals avingudes comercials i residencials de Barcelona. Durant el franquisme, algunes de les seves façanes modernistes van ser danyades o modificades, però la majoria s'han restaurat meticulosament en les darreres dècades. Avui dia, el Passeig de Gràcia és un símbol d'elegància i cultura, on hi ha botigues de luxe, hotels d'alta categoria i una barreja d'oficines i residències.

Actualment, el Passeig de Gràcia és una de les avingudes més importants i conegudes de Barcelona, famosa tant per la seva arquitectura modernista com per la seva vitalitat comercial. És un punt de referència turístic essencial, i la seva història i bellesa continuen atraient milions de visitants de tot el món cada any.

El Passeig de Gràcia no és només una via crucial per al trànsit urbà, sinó també un reflex de la història, la cultura i l'evolució de Barcelona.