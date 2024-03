La petició de Collboni per aprovar els Pressupostos

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat aquest dijous als grups de l'oposició "redoblar esforços i voluntats" per aprovar els Pressupostos municipals del 2024, que es votaran de manera definitiva al ple del 22 de març.

Ho ha dit en una declaració institucional des de l'Ajuntament, després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, convoqués aquest dimecres un avançament electoral per al 12 de maig després que el Parlament tombés el projecte de Pressupostos del 2024.

"Demano als grups que no abandonin Barcelona a la seva sort, que no condemnin els nostres conciutadans a perdre els recursos públics que necessiten i que necessitem per fer polítiques progressistes", ha afirmat.

En plenes negociacions abans de la votació del dia 22 i amb un acord pressupostari amb ERC, Collboni ha avisat que té "la porta oberta", i ha reclamat als grups que no posin en risc els comptes com ha passat a la Generalitat, ha dit.

"La confiança que tantes vegades demanem a la ciutadania amb les institucions i la política, hem de transmetre-la nosaltres en primer lloc. A Barcelona encara tenim l'oportunitat de demostrar-ho aprovant els Pressupostos per al 2024", ha defensat.

Per això, ha aïllat la situació de la Generalitat de la de l'Ajuntament i ha assegurat que la tramitació dels comptes municipals continuarà el curs "tal com estava previst".

"Interessos partidistes d'alguns"

Per a Collboni, que no s'aprovessin els Pressupostos de la Generalitat va ser una "oportunitat perduda" perquè considera que els comptes acordats entre el Govern d'ERC i el PSC eren bons per a Catalunya i per a Barcelona.

"No podem perdre cap oportunitat per interessos partidistes i per irresponsabilitats polítiques d'alguns", ha recalcat Collboni en al·lusió vetllada als Comuns.

En aquest sentit, ha dit que va ser una "decisió irresponsable i incoherent" que, segons la seva opinió, va en contra del sentit del que demana la ciutadania.

"Protegir Barcelona"

"Vull protegir Barcelona de la inestabilitat política, vull generar la confiança que la ciutadania mereix i necessita i vull treballar per resoldre els problemes i les necessitats reals que tenen els nostres conciutadans", ha afirmat.

Ha lamentat que, sense l'aprovació dels Pressupostos de la Generalitat, Barcelona deixarà de rebre de l'àmbit competencial del Govern al voltant de 650 milions d'euros, amb un "perjudici greu" per a polítiques d'habitatge, millora del transport públic i educació, entre altres.

"És bo que votem com més aviat millor"

"Ateses les circumstàncies, és bo que votem com més aviat millor", ha afirmat al final de la declaració institucional, ja que considera que Catalunya necessita obrir una nova etapa.

"Desitjo que el país compti amb un president que governi al costat dels ajuntaments, que atengui les necessitats a les quals ha de fer front", ha conclòs.