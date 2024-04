La petició de Lleida a Territori sobre la inversió a l'estació d'autobusos

El paer cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha escrit a la consellera de Territori, Ester Capella, plantejant la redistribució de l'excedent de fons obtinguts en el procés de licitació de la nova terminal d'autobusos de Lleida. Larrosa proposa que l'estalvi de 4,5 milions d'euros, resultat de la licitació per sota del pressupost inicial, es reinverteixi en millores dins l'àmbit del pla de l'estació.

Suggereix específicament que aquests fons es facin servir per a la renovació de l'edifici de l'antiga Farinera La Meta i l'expropiació de l'edifici d'oficines contigu. Segons Larrosa, aquesta mesura completaria el projecte de la nova estació d'autobusos, un dels projectes urbanístics més grans de Lleida en el futur pròxim.

A més, Larrosa ha enviat una altra carta a la consellera Capella, i ha expressat la necessitat d'establir una col·laboració més estreta entre la Paeria i el Departament de Territori, especialment pel que fa a l'habitatge. Destaca que Lleida ha estat designada com una zona de mercat residencial tensionat, però fins ara les sol·licituds de la ciutat per abordar conjuntament aquesta situació i promoure la vivenda assequible no han rebut resposta.

D'una banda, Larrosa ofereix solars municipals per construir fins a 399 vivendes socials a Lleida, una proposta que ja ha estat presentada al president de la Generalitat i reiterada per carta a la consellera sense obtenir-ne resposta. D'altra banda, la Paeria de la capital del Segrià ha sol·licitat que es revisi la classificació geogràfica per a l'aplicació de la normativa d'habitatges de protecció oficial, però aquesta sol·licitud tampoc no ha estat atesa per la Secretaria d'Habitatge.

La sol·licitud va ser avalada pel Comitè estratègic de l'habitatge de la ciutat de Lleida, en què estan representats tots els actors d'aquest sector, com ara promotors, constructors, APIs i col·legis professionals, i és imprescindible per al bon disseny d'una política d'habitatge útil a la ciutat, recorda l'alcalde a la carta.

Per tot això, l'alcalde reitera l'oferiment de col·laboració en aquest àmbit i es posa a la disposició de la consellera per tractar l'assumpte en persona.