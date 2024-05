La petició que Dani Sirera ha llançat a Collboni i que involucra ERC

per Redacció CatalunyaPress

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, en roda de premsa “que no lligui el futur a ERC. És un partit al qual la ciutadania ha deixat de donar suport, segons han demostrat els darrers comicis”.

Sirera ha denunciat que “Collboni està obsessionat amb ERC, tot i ser el partit que més vots ha perdut a Barcelona”.

Per això li ha demanat que continuï governant en solitari, “prioritzant arribar a acords amb totes les forces polítiques i no supeditant el futur de Barcelona als interessos de Sánchez”.

"Barcelona no pot ser moneda de canvi ni per assolir majories al Parlament de Catalunya, ni per mantenir el govern d'Espanya", ha advertit.

D'altra banda, el dirigent popular s'ha mostrat molt satisfet amb els resultats de les eleccions autonòmiques, on el 26% dels vots del partit a Catalunya s'han produït a Barcelona.

“Els resultats per al Partit Popular a Barcelona són molt bons. Som el partit que més hem pujat, un 8,4% respecte al 2021, i hem estat tercera força política a la ciutat.

A més, hem quedat primers a Sarrià-Sant Gervasi, segona força a Nou Barris i tercera a Les Corts”.

En aquest sentit, Sirera ha declarat que “la gent està valorant el que estem fent des del Grup Municipal i seguirem fent-ho per representar-los àmpliament a les properes municipals”.

Sirera ha aprofitat per parlar sobre l'acte de lliurament dels premis ciutat de Barcelona “el qual va costar al voltant de 71 mil euros, 40 mil van ser destinats a Iniciatives Events, una empresa investigada a la causa del procés i molt lligada a Tsunami Democràtic ”.

Per això, ha demanat a l'alcalde Collboni que “deixi de malgastar fons públics d'aquesta manera, destinant 11.000 euros a croquetes o 11.000 euros en pins, mentre hi ha veïns a Barcelona amb moltes necessitats.

I, per descomptat, que deixi de contractar aquesta empresa mentre segueixi estant investigada per la justícia”.

Finalment, el president del grup municipal també ha volgut mostrar el desacord amb les obres de la Ronda Sant Antoni que continuen, malgrat les queixes dels veïns.

"Collboni ha optat per seguir el projecte ideat per Colau, deixant els ciutadans sense una zona de càrrega i descàrrega, un vial perquè els veïns puguin passar en cas d´urgència o un vial per al transport públic".

I en aquest sentit, Sirera ha advertit que “si el govern municipal no vol escoltar els veïns, seguirem la via judicial”.