El pla de Barcelona per garantir la neteja i la seguretat per Sant Joan

L'Ajuntament de Barcelona incrementarà els agents de Guàrdia Urbana i els serveis de neteja la nit del 23 al 24 de juny, per la revetlla de Sant Joan, ha informat aquest dijous.

Ha activat un dispositiu específic per coordinar els serveis municipals centrat en aquells espais que tenen un ús "més intensiu i massiu", com les platges, que estaran obertes durant tota la nit.

La Guàrdia Urbana canalitzarà els fluxos d'entrada a la platja de la Barceloneta, facilitant l'entrada pels extrems de la platja; augmentarà la seva presència al barri "per assegurar el descans dels veïns".

També controlarà el consum d'alcohol a la via pública, incrementarà els controls d'alcoholèmia i drogues a tota la ciutat, i hi podria haver restriccions de mobilitat en algunes zones per evitar aglomeracions.

Els equips d'informació a les 9 platges, formats per 11 persones, funcionaran fins a les 3 de la matinada del dia 24, i es mantindrà el servei de megafonia, que s'intensificarà quan arribin les 6 del matí quan les platges hauran de quedar buides.

El servei de salvament i socorrisme es mantindrà actiu fins a les 22 hores del 23 de juny i fins a "com a mínim" les 6 hores del dia de Sant Joan, amb els socorristes centralitzats als locals del Bogatell, la Barceloneta i la Nova Mar Bella.

Els efectius de Bombers de Barcelona treballaran desplegats per tota la ciutat i s'activarà el Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS), que ampliarà el dispositiu de vigilància a la zona forestal.

Els serveis de neteja i recollida de residus comptaran amb 517 persones i 232 vehicles que se centraran als punts en què se celebri la revetlla, un dispositiu que se sumarà al servei habitual d'un dia festiu, per la qual cosa seran més de 1.000 operaris i 500 vehicles.

S'hi instal·laran papereres i contenidors per les platges de la ciutat i l'operatiu de neteja començarà a les 6.30 hores del 24 de juny, de manera coordinada amb la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària.

Es preveu que les platges obrin als banyistes quan s'acabi el servei de neteja, entre les 9 i les 10 hores.

El punt lila diürn de l'espigó del Bogatell allargarà el seu horari fins a les 22 hores, a partir de quan es posarà en marxa el punt d'atenció a les violències sexuals i masclistes, que funcionarà fins a les 6 hores de la matinada a la mateixa ubicació.

La Guàrdia Urbana augmentarà el nombre d'itineraris segurs per prevenir violències sexuals a l'espai públic i ha dissenyat recorreguts fins a les parades de transport públic més properes als actes o grans concentracions de persones.

També hi haurà patrulles que faran parades a zones que per la seva localització, manca d'il·luminació o per ser poc transitades, puguin ser "més atractives per a possibles agressors".